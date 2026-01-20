*15:04JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（3）

先日リリースでも発表いたしましたが、経営体制として、上段の4名が取締役、下段のメンバーが執行役員となっております。執行役員については、年1回の委任契約として、11月末から12月にかけて更新しております。

当社の経営理念は「人の役に立つ」であり、ミッションは「地域」というキーワードのもと、地域の人と人をつなぎ、温かい地域社会をつくることです。

当社は2007年に上場し、当時はヘラクレス市場、現在は東証グロース市場に上場しております。上場企業としての信用と信頼を、事業運営の基盤としてまいりました。

地域新聞は、一言で申し上げますと、無料のフリーペーパー型地域情報誌です。タブロイド紙を週1回、毎週発行し、地域の皆様へお届けしております。

フリーペーパー事業のビジネスモデルは非常にシンプルです。告知を希望されるクライアントから広告料をいただき、その収益をもとに地域新聞を制作し、地元の皆様へ無料で配布しています。

