出来高変化率ランキング（14時台）～中村超硬、グリーンモンスターなどがランクイン

2026年1月20日 14:54

記事提供元：フィスコ

*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～中村超硬、グリーンモンスターなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月20日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6166＞ 中村超硬　　　　　 10843100 　50564.68　 385.26% 0.5415%
＜3323＞ レカム　　　　　　　23449700 　72228.1　 356.62% 0.2%
＜381A＞ iF米債35　　　　39590 　3276.156　 336.91% 0.0009%
＜3747＞ インタトレード　　　4962300 　156736.1　 327.06% 0.1348%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　55050 　15150.4　 292.96% -0.007%
＜3853＞ アステリア　　　　　12387500 　1143694.4　 275.2% 0.2306%
＜7817＞ パラベッド　　　　　249300 　77515.5　 271.58% 0%
＜5216＞ 倉　　　　　　　　　元 　3999100　 7001910% 2.4053%
＜2510＞ NF国内債　　　　　1447300 　244601.337　 228.94% -0.0062%
＜157A＞ Gモンスター　　　　2682800 　354472　 223.43% 0.2083%
＜4072＞ 電算シスHD　　　　443000 　226156.1　 221.69% 0%
＜4074＞ ラキール　　　　　　198400 　22384.28　 215.37% -0.0502%
＜2440＞ ぐるなび　　　　　　1568200 　46279.96　 198.86% 0.0116%
＜1948＞ 弘電社　　　　　　　155300 　199945.6　 193.65% 0.1095%
＜3997＞ トレードワクス　　　3516100 　375330　 178.37% 0.1716%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　28552 　24711.886　 175.49% -0.0031%
＜7523＞ アールビバン　　　　12100 　8762.42　 149.23% -0.0056%
＜7138＞ TORICO　　　　6659800 　792949.96　 132.46% 0.2054%
＜4563＞ アンジェス　　　　　5012100 　104785.18　 129.07% -0.0317%
＜7366＞ LITALICO　　339300 　135248.4　 127.6% 0.023%
<4784> GMOインター　　　2775700 　888975.28　 121.81% 0.0536%
<2561> iS日国債　　　　　174310 　105545.59　 119.67% -0.0086%
<3418> バルニバーヒ　　　　138800 　45078.4　 117.67% 0.0285%
<2936> ベースフード　　　　615100 　77237.08　 110.67% 0.0876%
<2564> GXSディビ　　　　64413 　152666.479　 110.1% -0.0058%
<2842> iFナ100ベ　　　5229 　24153.931　 103.62% 0%
<3778> さくら　　　　　　　1668700 　1786066.14　 102.02% 0.0438%
<7746> 岡本硝子　　　　　　24246400 　9070738.46　 101.34% 0.0672%
<2630> MXS米株ヘ　　　　14865 　71395.406　 97.84% -0.0017%
<2563> iS500米H　　　1874420 　248762.481　 96.22% -0.0029%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

