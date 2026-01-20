*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～中村超硬、グリーンモンスターなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月20日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6166＞ 中村超硬 10843100 50564.68 385.26% 0.5415%

＜3323＞ レカム 23449700 72228.1 356.62% 0.2%

＜381A＞ iF米債35 39590 3276.156 336.91% 0.0009%

＜3747＞ インタトレード 4962300 156736.1 327.06% 0.1348%

＜2557＞ SMDAMトピ 55050 15150.4 292.96% -0.007%

＜3853＞ アステリア 12387500 1143694.4 275.2% 0.2306%

＜7817＞ パラベッド 249300 77515.5 271.58% 0%

＜5216＞ 倉 元 3999100 7001910% 2.4053%

＜2510＞ NF国内債 1447300 244601.337 228.94% -0.0062%

＜157A＞ Gモンスター 2682800 354472 223.43% 0.2083%

＜4072＞ 電算シスHD 443000 226156.1 221.69% 0%

＜4074＞ ラキール 198400 22384.28 215.37% -0.0502%

＜2440＞ ぐるなび 1568200 46279.96 198.86% 0.0116%

＜1948＞ 弘電社 155300 199945.6 193.65% 0.1095%

＜3997＞ トレードワクス 3516100 375330 178.37% 0.1716%

＜2562＞ 上場ダウH 28552 24711.886 175.49% -0.0031%

＜7523＞ アールビバン 12100 8762.42 149.23% -0.0056%

＜7138＞ TORICO 6659800 792949.96 132.46% 0.2054%

＜4563＞ アンジェス 5012100 104785.18 129.07% -0.0317%

＜7366＞ LITALICO 339300 135248.4 127.6% 0.023%

<4784> GMOインター 2775700 888975.28 121.81% 0.0536%

<2561> iS日国債 174310 105545.59 119.67% -0.0086%

<3418> バルニバーヒ 138800 45078.4 117.67% 0.0285%

<2936> ベースフード 615100 77237.08 110.67% 0.0876%

<2564> GXSディビ 64413 152666.479 110.1% -0.0058%

<2842> iFナ100ベ 5229 24153.931 103.62% 0%

<3778> さくら 1668700 1786066.14 102.02% 0.0438%

<7746> 岡本硝子 24246400 9070738.46 101.34% 0.0672%

<2630> MXS米株ヘ 14865 71395.406 97.84% -0.0017%

<2563> iS500米H 1874420 248762.481 96.22% -0.0029%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》