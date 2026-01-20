関連記事
ブロードエンタープライズ 業績予想の修正
ブロードエンタープライズ＜4415＞は19日、2025年12月期(2025年1月1日-2025年12月31日)の通期業績予想を修正したと発表した。
売上高は前回予想の60億円から74億円へと23.3％増加し、営業利益は9.5億円(5.0％増)、経常利益は7.5億円(14.5％増)、当期純利益は4.05億円(1.3％増)へといずれも上方修正された。1株当たり当期純利益は65円91銭となり、前回予想の65円41銭を上回る見込み。
売上高の増加は、内装リノベーション「BRO-ROOM」および大規模修繕工事「BRO-WALL」の受注が好調であったことが要因。一方で利益面の増加率が売上高に比べて小幅にとどまった背景には、原価率の高い工事案件の比重が高かったことや、個別債権に対する貸倒引当金の追加計上などが影響した。
今回の開示が1月のタイミングになった理由については、年末に向けた工事手配の最終調整や、期末決算における費用計上(貸倒引当金等)について監査法人との協議を要したことによると説明している。《NH》
