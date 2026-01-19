*15:57JST 日経平均は続落、リスク回避の売り広がる

前週末16日の米国市場は下落した。経済指標が予想を上回り、強い成長を期待した買いが続いた一方で、同時に金利の上昇を警戒し、相場は伸び悩んだ。中盤にかけ、トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補として有力視されていた国家経済会議（NEC）のハセット委員長の指名に難色を示したとの報道で、速やかな利下げ期待が後退。さらなる重しとなり、相場は下落に転じ終了した。米株市場を横目に、19日の日経平均は3営業日続落でスタート。その後も下げ幅を縮小する動きは限定的で、終日マイナス圏で軟調推移となった。国内の債券市場では財政拡張の懸念から長期金利が約27年ぶりの水準に上昇しており、国内の投資家心理にネガティブに働いた。また、19日の米国市場はキング牧師記念日の祝日で休場になるため、海外勢のフローは限られていた。そのほか、トランプ米大統領がグリーンランドを巡り、米国の領有反対国に対し最大25％の関税を課すと発表。本日は高市首相の記者会見も開催予定で、衆院解散に絡んだ見解が確認できるとみられ、国内外の動向を見極めたいとしてリスク回避の動きが優勢だった。

大引けの日経平均は前営業日比352.60円安の53,583.57円となった。東証プライム市場の売買高は21億5432万株、売買代金は5兆8771億円だった。業種別では、ゴム製品、精密機器、輸送用機器などが下落した一方で、食料品、小売業、水産・農林業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は35.6％、対して値下がり銘柄は61.0％となっている。

個別では、イオン＜8267＞、味の素＜2802＞、７＆ｉＨＤ＜3382＞、ディスコ＜6146＞、ＫＤＤＩ＜9433＞、リクルートＨＤ＜6098＞、三菱重＜7011＞、キッコマン＜2801＞、日ハム＜2282＞、ニチレイ＜2871＞、セコム＜9735＞、アサヒ＜2502＞、サッポロＨＤ＜2501＞、ＺＯＺＯ＜3092＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、ＴＤＫ＜6762＞、豊田通商＜8015＞、ファナック＜6954＞、ニトリＨＤ<9843>、フジクラ<5803>、日東電<6988>、信越化<4063>、トヨタ<7203>、ソニーＧ<6758>、京セラ<6971>、テルモ<4543>、コナミＧ<9766>、ダイキン<6367>などが下落。《FA》