*09:58JST ティーケーピー---大手町駅直結に「TKPガーデンシティPREMIUM東京駅大手町」を開業

ティーケーピー＜3479＞は13日、東京都千代田区大手町において「TKPガーデンシティPREMIUM東京駅大手町」を開業すると発表した。

東京メトロ・都営地下鉄各線「大手町駅」直結の「大成大手町ビル」17階に位置する同施設は、JR各線「東京駅」からも徒歩5分である。

同施設は、総契約面積1,180平方メートルで、天井高4.5メートル・約400平方メートルの開放感ある大型ホールを中心に、用途に応じて柔軟にレイアウト変更可能な複数の会場を備える。会議や研修、株主総会、カンファレンス、記者発表会、式典、パーティーといった幅広いビジネスシーンに対応する設備を整えている。さらに、高性能な音響・照明設備や大型スクリーンも導入しており、多彩な演出を可能とする空間として、企業の重要な意思決定や情報発信、交流の場として活用されることを想定している。

同施設が位置する大手町エリアは、企業や官公庁、金融機関が集中するエリアであり、ビジネス活動の活性化に寄与する拠点として期待されている。《NH》