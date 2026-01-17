*13:31JST 国内外の注目経済指標：日銀政策金利は据え置きとなる見込み

1月19日－1月23日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■19日（月）午前11時発表予定

○(中国)10－12月期国内総生産（GDP）-予想：前年比＋4.5％

参考となる前期実績は前年同期比＋4.8％。不動産不況などで内需が弱含みとなっており、成長率は鈍化した。この状況は10-12月期も変わっていないとみられ、成長率は7-9月期の実績を下回る可能性が高い。

■22日（木）午後10時30分発表予定

○(米)7-9月期国内総生産改定値-予想：前期比年率＋4.3％

参考となる速報値は前期比年率＋4.3％。個人消費の伸びや防衛費の大幅な増加が成長率を高める要因となった。改定値については下方修正される項目は少ないとみられており、速報値と同水準となる可能性がある。

■22日（木）午後10時30分発表予定

○（米)11月コアPCE価格指数-予想：前年比＋2.8％

インフレ緩和のペースは鈍化しており、サービス価格の高止まりが続いているため、2％台後半の上昇率がしばらく続くとみられる。インフレ持続によって個人消費支出は引き続き抑制される可能性が高いとみられる。

■23日（金）決定会合の終了予定時刻は未定

○(日)日本銀行金融政策決定会合-予想は政策金利の現状維持

為替相場の円安進行によってインフレ緩和の思惑は後退しているが、12月に行った追加利上げの効果を測定する必要があるため、今回の会合では政策金利の現状維持が決定される見込み。

○その他の主な経済指標の発表予定

・19日（月）：（加）12月消費者物価指数

・20日（火）：（英）12月失業率

・21日（水）：（英）12月消費者物価指数

・22日（木）：（豪）12月失業率

・23日（金）：（日）12月全国消費者物価指数、（欧）1月ユーロ圏製造業PMI、（米）1月製造業PMI《FA》