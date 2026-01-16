ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～アライドアーキ、コプロHDなどがランクイン

2026年1月16日 15:02

記事提供元：フィスコ

*15:02JST 出来高変化率ランキング（14時台）～アライドアーキ、コプロHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月16日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6081＞ アライドアーキ　　 10520500 　43900.08　 372.95% 0.2394%
＜198A＞ ポストプライ　　　　10109500 　107280.82　 330.28% 0.3529%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　8700 　54051.358　 288.07% 0.0057%
＜7059＞ コプロHD　　　　　851900 　106293.76　 254.75% 0.0701%
＜3856＞ Abalance　　3440400 　229084.62　 245.83% -0.0471%
＜3853＞ アステリア　　　　　2617800 　406172.9　 226.42% 0.0514%
＜2511＞ NF外債　　　　　　251480 　48705.159　 220.35% 0.0025%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　24727100 　4101191.62　 198.98% -0.0639%
＜7794＞ イーディーピ　　　　1679500 　140600.9　 196.96% 0.0773%
＜5707＞ 東邦鉛　　　　　　　15702500 　4782446.72　 193.79% -0.0563%
＜1844＞ 大盛工業　　　　　　3529100 　406520.54　 186.23% 0.0824%
＜7777＞ 3Dマトリックス　　26771100 　2557022.82　 159.24% 0.2%
＜5287＞ イトーヨーギョ　　　798700 　236619.1　 149.95% -0.0781%
＜1434＞ JESCO　　　　　HD 　297600　 14534610% 1.3865%
＜7373＞ アイドマHD　　　　665000 　363542.44　 138.26% -0.1007%
＜9286＞ エネクスインフラ　　3301 　58038.68　 135.5% -0.0278%
＜237A＞ iS米債25　　　　931740 　57842.27　 132.91% 0%
＜1488＞ iFJリート　　　　321606 　197994.875　 130.91% -0.0074%
＜7859＞ アルメディオ　　　　7196600 　359864.32　 127.06% 0%
＜4892＞ サイフューズ　　　　341800 　70283.66　 121.23% 0.0374%
<5532> リアルゲイト　　　　230500 　157033.78　 120.92% -0.0284%
<3747> インタトレード　　　388300 　102393.2　 119.3% 0.0193%
<299A> クラシル　　　　　　590200 　209972.7　 118.15% 0.0008%
<6993> 大黒屋　　　　　　　77956100 　4241246.78　 112.58% 0.014%
<4222> 児玉化　　　　　　　963800 　269051.2　 107.73% -0.0177%
<5262> 日ヒューム　　　　　3425200 　1866441.7　 101.2% -0.0514%
<6235> オプトラン　　　　　431600 　296578.44　 100.62% 0.021%
<4889> レナサイエンス　　　447600 　270811.48　 99.61% 0.0476%
<4082> 稀元素　　　　　　　9131800 　9023531.12　 98.47% 0.0335%
<6182> メタリアル　　　　　398500 　77802.84　 97.82% 0.0215%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

