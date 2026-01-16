*15:02JST 出来高変化率ランキング（14時台）～アライドアーキ、コプロHDなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月16日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6081＞ アライドアーキ 10520500 43900.08 372.95% 0.2394%

＜198A＞ ポストプライ 10109500 107280.82 330.28% 0.3529%

＜2630＞ MXS米株ヘ 8700 54051.358 288.07% 0.0057%

＜7059＞ コプロHD 851900 106293.76 254.75% 0.0701%

＜3856＞ Abalance 3440400 229084.62 245.83% -0.0471%

＜3853＞ アステリア 2617800 406172.9 226.42% 0.0514%

＜2511＞ NF外債 251480 48705.159 220.35% 0.0025%

＜7746＞ 岡本硝子 24727100 4101191.62 198.98% -0.0639%

＜7794＞ イーディーピ 1679500 140600.9 196.96% 0.0773%

＜5707＞ 東邦鉛 15702500 4782446.72 193.79% -0.0563%

＜1844＞ 大盛工業 3529100 406520.54 186.23% 0.0824%

＜7777＞ 3Dマトリックス 26771100 2557022.82 159.24% 0.2%

＜5287＞ イトーヨーギョ 798700 236619.1 149.95% -0.0781%

＜1434＞ JESCO HD 297600 14534610% 1.3865%

＜7373＞ アイドマHD 665000 363542.44 138.26% -0.1007%

＜9286＞ エネクスインフラ 3301 58038.68 135.5% -0.0278%

＜237A＞ iS米債25 931740 57842.27 132.91% 0%

＜1488＞ iFJリート 321606 197994.875 130.91% -0.0074%

＜7859＞ アルメディオ 7196600 359864.32 127.06% 0%

＜4892＞ サイフューズ 341800 70283.66 121.23% 0.0374%

<5532> リアルゲイト 230500 157033.78 120.92% -0.0284%

<3747> インタトレード 388300 102393.2 119.3% 0.0193%

<299A> クラシル 590200 209972.7 118.15% 0.0008%

<6993> 大黒屋 77956100 4241246.78 112.58% 0.014%

<4222> 児玉化 963800 269051.2 107.73% -0.0177%

<5262> 日ヒューム 3425200 1866441.7 101.2% -0.0514%

<6235> オプトラン 431600 296578.44 100.62% 0.021%

<4889> レナサイエンス 447600 270811.48 99.61% 0.0476%

<4082> 稀元素 9131800 9023531.12 98.47% 0.0335%

<6182> メタリアル 398500 77802.84 97.82% 0.0215%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》