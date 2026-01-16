コプロ・ホールディングス、トライト完全子会社化で建設派遣事業を拡大

■デジタル集客に強いトライトエンジニアリングのノウハウ融合

コプロ・ホールディングス<7059>(東証プライム)は1月15日、建設業界向け人材派遣・人材紹介を手がける株式会社トライトエンジニアリングの事業譲受けを目的に、同社の全株式を保有する株式会社トライトの全株式を取得し、完全子会社化すると発表した。取得に伴い、トライトおよびトライトエンジニアリングは同社の特定子会社となる。

今回の株式取得は、慢性的かつ構造的な技術者不足が続く国内建設市場において、安定的な人材供給と専門性の高いサービス体制を強化する狙いがある。同社はこれまで若手人材の採用力や定着率向上を強みに事業を拡大してきたが、M&Aによる規模拡大も重要な成長手段と位置付けてきた。一方、トライトエンジニアリングは自社求人サイトを活用したデジタルマーケティングにより、業界経験者の獲得に強みを持つ。

両社の統合により、全国規模での顧客対応力や受注機会の拡大を図るとともに、教育・研修や管理体制を統合し、サービス品質の差別化を進める。取得価額は約292億円で、資金は三井住友銀行からの借入で充当する予定だ。株式譲渡の実行日は3月1日を予定しており、業績への影響は現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

