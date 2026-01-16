*06:49JST NY株式：NYダウは292,81ドル高、景気見通し改善やAI期待が支援

米国株式市場は反発。ダウ平均は292.81ドル高の49442.44ドル、ナスダックは58.27ポイント高の23530.02で取引を終了した。

国内の雇用関連指標含め良好な経済指標を受け景気見通しが改善し、寄り付き後、上昇。さらに、金融のゴールドマンサックス（GS）やモルガン・スタンレー（MS）の決算を好感した買いに加え、台湾セミ（TSMC）の決算が人工知能（AI）チップを巡る楽観的見解を強め半導体が相場を一段と押し上げた。トランプ大統領がイラン攻撃しないとタカ派色を弱め原油安も好感され終日堅調に推移し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、不動産管理・開発が上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落した。

金融のゴールドマンサックス（GS）は第4四半期決算でトレーディングが好調で純利益が前年比12％増と一株利益が予想を上回り、上昇。同業のモルガン・スタンレー（MS）は第4四半期決算で、投資銀行部門が強く予想を上回る内容に上昇した。半導体のエヌビディア（NVDA）や同業アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は強いAI需要持続期待に、それぞれ上昇。PCメーカーのデル・テクノロジーズ（DELL）やスポ―ツギャンブルプラットフォームを提供するドラフトキング（DKNG）はアナリストが投資判断を引き上げ、それぞれ上昇した。

米国は台湾は貿易協定に署名し、関税の引き下げと引き換えに米国内での半導体生産拡大を目指す。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》