*05:01JST 1月15日のNY為替概況

15日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円88銭へ上昇後、158円41銭まで反落し、引けた。

米雇用関連指標や地区連銀製造業が予想を上回ったためドル買いが優勢となった。その後、日米高官発言を受けた根強い円安是正介入警戒感に反落した。

ユーロ・ドルは1.1625ドルから1.1593ドルまで下落し、引けた。

ユーロ・円は184円35銭から183円87銭まで下落。

ポンド・ドルは1.3406ドルから1.3360ドルまで下落した。

ドル・スイスは0.8011フランから、0.8041フランまで上昇した。

米イラン緊張悪化懸念を受けた安全通貨としてのフラン買いが後退した。

[経済指標]

・米・11月輸入物価指数：前年比＋0.1％（予想：－0.2％）

・米・先週分新規失業保険申請件数（1/10）：19.8万件（予想：21.5万件、前回：20.8万件）

・米・失業保険継続受給者数（1/3）：188.4万件（予想：189.7万件、前回：190.3万件←191.4万件）

・米・1月NY連銀製造業景気指数：7.7（予想：＋1.0、12月：―3.7←－3.9）

・米・1月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：12.6（予想：－1.4、12月：－8.8←－10.2）《KY》