関連記事
1/15の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:46JST 1/15
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（54341.23、+792.07）
・米長期金利は低下
・米原油先物相場は上昇（62.02、+0.87）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（49149.63、-42.36）
・ナスダック総合指数は下落（23471.75、-238.12）
・SOX指数は下落（7701.47、-46.52）
・シカゴ日経225先物は下落（54080、-260）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月国内企業物価指数
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・11月米国輸入物価指数
・1月米国ニューヨーク連銀製造業景気指数
・1月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数
・11月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)
・米国リッチモンド連銀総裁が講演
・11月英国鉱工業生産指数
・11月英国商品貿易収支
・11月ユーロ圏鉱工業生産指数
・11月ユーロ圏貿易収支
・欧州中央銀行(ECB)経済報告
・11月ブラジル小売売上高
・12月ブラジル自動車販売台数
・12月インド失業率
・12月インド輸出
・12月インド輸入
・12月インド貿易収支
・韓国中央銀行が政策金利発表《YY》
スポンサードリンク