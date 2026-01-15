*08:46JST 1/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（54341.23、+792.07）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（62.02、+0.87）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（49149.63、-42.36）

・ナスダック総合指数は下落（23471.75、-238.12）

・SOX指数は下落（7701.47、-46.52）

・シカゴ日経225先物は下落（54080、-260）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月国内企業物価指数

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・11月米国輸入物価指数

・1月米国ニューヨーク連銀製造業景気指数

・1月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数

・11月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)

・米国リッチモンド連銀総裁が講演

・11月英国鉱工業生産指数

・11月英国商品貿易収支

・11月ユーロ圏鉱工業生産指数

・11月ユーロ圏貿易収支

・欧州中央銀行(ECB)経済報告

・11月ブラジル小売売上高

・12月ブラジル自動車販売台数

・12月インド失業率

・12月インド輸出

・12月インド輸入

・12月インド貿易収支

・韓国中央銀行が政策金利発表《YY》