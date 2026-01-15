*07:52JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差などを意識して円買い拡大の可能性低い

14日の米ドル・円は、東京市場では159円45銭まで買われた後、159円09銭まで下落。欧米市場では159円19銭から158円10銭まで下落し、158円52銭で取引終了。本日15日の米ドル・円は主に158円台で推移か。過度な円安を是正するための円買い介入が実施される可能性が浮上したが、日米金利差などを意識して円買い拡大の可能性は低いとみられる。

報道によると財務省の三村財務官は「足元の為替の動きにつきましては、急激な動きもみられますので極めて憂慮しております。行き過ぎた動きに対しましては、あらゆる手段を排除せず、適切な対応をとりたいと考えております」と話した。この発言を受けてリスク選好的な米ドル買い・円売りは縮小したが、日本銀行は今月開催の金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決定する可能性が高いとみられている。市場参加者の間からは「政策金利がインフレ率を大幅に下回る状態が解消されない場合、米ドルなど主要通貨に対する円売りが弱まることは期待できない」との声が聞かれている。《CS》