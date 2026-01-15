*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1第一稀元素化学工業、東邦亜鉛、東洋エンジニアリングなど

銘柄名<コード>14日終値⇒前日比

ビックカメラ＜3048＞ 1771.5 +58

第1四半期営業利益66.2％増。

ユーピーアール＜7065＞ 955 +54

第1四半期営業利益が前年同期比6.2倍。

オキサイド＜6521＞ 1621 -68

第3四半期累計の営業損益は2.58億円の赤字。

ウイングアーク＜4432＞ 3520 -145

第3四半期累計の営業利益5.0％減。

CRAVIA＜6573＞ 92 +12

日韓間のクロスボーダーM＆Aで韓国企業とMOU締結。

JMACS＜5817＞ 1114 +90

26年2月期業績予想を上方修正。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 2630 +500

レアアース関連として連日の急伸。

東邦亜鉛＜5707＞ 1659 +300

銀価格の上昇を引き続きはやす。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 6370 +1000

レアアース関連の代表格として上値追い続く。

冨士ダイス＜6167＞ 1110 +150

レアアース関連物色の流れが波及。

三光合成＜7888＞ 1042 +138

9-11月期の営業2ケタ増益基調が継続。

マンダム＜4917＞ 3070 +262

KKRが1株3100円でTOBを提案と伝わる。

JX金属＜5016＞ 2436.5 +170.5

シティグループ証券では新規に買い推奨。

TOWA＜6315＞ 2844 +265

SBI証券では新規に買い推奨。

石油資源開発＜1662＞ 2125 +205

レアアース関連として上値追いが続く。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 24140 +1560

半導体関連株高の流れに乗る。

ブックオフGHD＜9278＞ 1644 +140

9-11月期営業利益は倍増に。

五洋建設＜1893＞ 1772 +122

レアアース関連の一角として関心が続く。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2500 +165

レアアース関連株としての物色が優勢に。

大同特殊鋼＜5471＞ 2091 +111

レアアース使わない磁石開発企業として関心が続く。

資生堂<4911> 2614.5 +146.5

エスティローダーの株価上昇などが支援か。

gumi<3903> 394 +16

安値圏で買い戻しが優勢の展開か。

安川電機<6506> 5246 +325

13日は決算を受けて売り優勢となっていたが。

スター・マイカ・ホールディングス<2975> 1551 +117

今期の大幅増益・増配見通しを好感。

住友林業<1911> 1719 +79

みずほ証券では投資判断を格上げ。

ユニチカ<3103> 379 +37

レアメタル不使用のPET樹脂生産技術など材料視で。

レーザーテック<6920> 34800 +1720

地合い好転受けて半導体関連は総じて高い。

日本ヒューム<5262> 1534 +85

国策関連銘柄としてあらためて関心向かう。

東邦チタニウム<5727> 1645 +78

大阪チタの上昇にも連れ高へ。

東亜建設工業<1885> 3545 +185

レアアース関連の一角として物色。

岩谷産業<8088> 1894.5 +72

レアアース事業への出資が引き続き手掛かり。

竹内製作所<6432> 6670 -570

9-11月期は受注高が前四半期比で大幅減に。

サカタのタネ<1377> 3985 -300

通期業績上方修正も想定線で出尽くし感が優勢に。

ネクセラファーマ<4565> 798 -56

大和証券では投資判断を格下げ。

パルグループHD<2726> 1751 -175

9-11月期営業利益はコンセンサスを下振れ。《CS》