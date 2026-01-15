関連記事
前日に動いた銘柄 part1第一稀元素化学工業、東邦亜鉛、東洋エンジニアリングなど
銘柄名<コード>14日終値⇒前日比
ビックカメラ＜3048＞ 1771.5 +58
第1四半期営業利益66.2％増。
ユーピーアール＜7065＞ 955 +54
第1四半期営業利益が前年同期比6.2倍。
オキサイド＜6521＞ 1621 -68
第3四半期累計の営業損益は2.58億円の赤字。
ウイングアーク＜4432＞ 3520 -145
第3四半期累計の営業利益5.0％減。
CRAVIA＜6573＞ 92 +12
日韓間のクロスボーダーM＆Aで韓国企業とMOU締結。
JMACS＜5817＞ 1114 +90
26年2月期業績予想を上方修正。
第一稀元素化学工業＜4082＞ 2630 +500
レアアース関連として連日の急伸。
東邦亜鉛＜5707＞ 1659 +300
銀価格の上昇を引き続きはやす。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 6370 +1000
レアアース関連の代表格として上値追い続く。
冨士ダイス＜6167＞ 1110 +150
レアアース関連物色の流れが波及。
三光合成＜7888＞ 1042 +138
9-11月期の営業2ケタ増益基調が継続。
マンダム＜4917＞ 3070 +262
KKRが1株3100円でTOBを提案と伝わる。
JX金属＜5016＞ 2436.5 +170.5
シティグループ証券では新規に買い推奨。
TOWA＜6315＞ 2844 +265
SBI証券では新規に買い推奨。
石油資源開発＜1662＞ 2125 +205
レアアース関連として上値追いが続く。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 24140 +1560
半導体関連株高の流れに乗る。
ブックオフGHD＜9278＞ 1644 +140
9-11月期営業利益は倍増に。
五洋建設＜1893＞ 1772 +122
レアアース関連の一角として関心が続く。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2500 +165
レアアース関連株としての物色が優勢に。
大同特殊鋼＜5471＞ 2091 +111
レアアース使わない磁石開発企業として関心が続く。
資生堂<4911> 2614.5 +146.5
エスティローダーの株価上昇などが支援か。
gumi<3903> 394 +16
安値圏で買い戻しが優勢の展開か。
安川電機<6506> 5246 +325
13日は決算を受けて売り優勢となっていたが。
スター・マイカ・ホールディングス<2975> 1551 +117
今期の大幅増益・増配見通しを好感。
住友林業<1911> 1719 +79
みずほ証券では投資判断を格上げ。
ユニチカ<3103> 379 +37
レアメタル不使用のPET樹脂生産技術など材料視で。
レーザーテック<6920> 34800 +1720
地合い好転受けて半導体関連は総じて高い。
日本ヒューム<5262> 1534 +85
国策関連銘柄としてあらためて関心向かう。
東邦チタニウム<5727> 1645 +78
大阪チタの上昇にも連れ高へ。
東亜建設工業<1885> 3545 +185
レアアース関連の一角として物色。
岩谷産業<8088> 1894.5 +72
レアアース事業への出資が引き続き手掛かり。
竹内製作所<6432> 6670 -570
9-11月期は受注高が前四半期比で大幅減に。
サカタのタネ<1377> 3985 -300
通期業績上方修正も想定線で出尽くし感が優勢に。
ネクセラファーマ<4565> 798 -56
大和証券では投資判断を格下げ。
パルグループHD<2726> 1751 -175
9-11月期営業利益はコンセンサスを下振れ。《CS》
