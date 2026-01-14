*23:14JST 【市場反応】米PPI、小売売上高は予想上回る、ドル売り後退

米商務省が発表した11月小売売上高は前月比＋0.6％と10月－0.1％からプラスに改善した。7月来で最高の伸び。国内総生産（GDP）の産出に用いられる外食・自動車・建材・給油を除いた小売売上高は前月比＋0.4％と予想通り＋0.6％から減速した。

米・11月生産者物価指数（PPI）は前月比＋0.2％と予想通り10月＋0.1％から伸びが加速した。前年比では＋3.0％と10月＋2.9％から減速予想に反し加速した。コア指数は前月比0.0％と10月＋0.3％から予想以上に減速し8月来で最低。前年比では＋3.0％と、10月＋2.8％から減速予想に反し加速し7月来で最高となった。

PPIや小売り売上高が予想を上回りドル売りは一服。ドル・円は158円73銭へ強含んだ。ユーロ・ドルは1.1653ドルで伸び悩んだ。ポンド・ドルは1.3453ドルから1.3440ドルへ反落した。

【経済指標】

・米・11月小売売上高：前月比＋0.6％（予想：＋0.5％、10月：－0.1％←+0.0％）

・米・11月小売売上高（除自動車）：前月比＋0.5％（予想：＋0.4％、10月：＋0.2％←+0.4％）

・米・11月生産者物価指数：前月比＋0.2％（予想：+0.2％、10月＋0.1％）、前年比＋3.0％（予想＋2.7％、10月＋2.9％）

・米・11月生産者物価コア指数：前月比0.0％（予想：+0.2％、10月＋0.3％）、前年比＋3.0％（予想：＋2.7％、10月＋2.8％）

・米・7－9月期経常収支：－2264億ドル（予想：-2380億ドル、4－6月期：-2492億ドル←-2513億ドル）《KY》