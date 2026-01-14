ホンダ、四輪事業の新たなシンボルに新デザインの「Hマーク」採用

HONDAは四輪事業における新たなシンボルとして、新たなデザインの「Hマーク」を採用すると発表した。

HONDAのシンボルマークであるHマークは、1963年に初めて採用し、その後何度かのデザイン変更を経ながら、長年HONDA四輪車の象徴として商品・事業の中で使用されてきた。

今回、「クルマづくりの出発点に立ち返り、ゼロから全く新しいEVを創造する」という決意のもと開発された「Honda 0シリーズ」をはじめとする、次世代EVの開発にあたり、Hマークも新たにデザインした。

Hマーク意匠変更は、HONDAの変革への意思を示すとともに、原点を超え、挑戦と進化を絶えず追い求める企業姿勢を表現したもの。両手を広げたようなデザインは、モビリティの可能性を拡張し、ユーザーに向き合う姿勢を示している。この新たなHマークは、次世代EVに加え、2027年以降に投入する次世代ハイブリッド車の主力モデルへの適用を予定している。

加えて、このHマークは、四輪商品だけではなくユーザーとのタッチポイントである販売店やコミュニケーション展開、四輪モータースポーツなど、四輪事業全体のシンボルとして適用範囲を拡げる計画だ。知能化・電動化など大きく変革する四輪市場において、固定概念や慣習、従来のやり方に捉われることなく、「第二の創業期」の象徴として時代を先取る技術と発想により、期待を超える新たな価値を提供し、変革期を切り開いていくという強い決意をHマークに込めたという。(編集担当:吉田恒)

