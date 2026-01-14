*14:14JST サーラコーポレーション---営業外利益(デリバティブ評価益)を計上

サーラコーポレーション＜2734＞は13日、2025年11月期(2024年12月1日-2025年11月30日)の連結会計年度において、営業外収益としてデリバティブ評価益18.92億円を計上したと発表した。これは、為替相場の変動により為替予約の未決済残高を時価評価した結果によるものである。

この為替予約は、連結子会社であるサーラeパワーが輸入材を主燃料とする木質バイオマス発電事業において、為替変動リスクを低減する目的で2017年から締結しているもので、固定価格買取制度の適用期間である2039年までの22年間を対象としている。さらに2025年から2039年までの14年間についても追加の為替予約契約を締結している。

当該評価益は、前期末の評価益51.83億円の洗替処理と、当期末の評価益70.76億円の時価評価の差額として算出された。なお、同予約は将来的に全て損益通算され、最終的な累積評価損益はゼロとなる見込みである。《NH》