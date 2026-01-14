関連記事
FCE オープン株式会社と業務提携契約を締結
FCE＜9564＞は13日、オープングループ＜6572＞の子会社であるオープンと業務提携契約を締結したと発表した。
両社は、RPAを活用したDX推進支援を加速させるとともに、顧客の相互紹介を通じて、これまでアプローチが難しかった企業層への対応を強化する。日本社会が直面する慢性的な人手不足や生産性向上といった課題に対応するため、RPA市場をリードする2社が連携し、DXの裾野拡大を目指す。
提携の背景には、2030年には最大58万人のIT人材不足が予測されることや、日本における年間約6兆円規模のデジタル赤字など、構造的課題がある。
こうした中、テクノロジーによる生産性向上と国内産業の競争力強化が不可欠とされ、日本発のRPA製品である「ロボパットDX」と「BizRobo!」を提供する両社が、それぞれの製品特性を活かしながら、企業規模や成熟度に応じた最適な導入支援を行う体制を整える。
ロボパットDXは現場担当者による自走型導入に適し、中堅・中小企業に支持されている一方、BizRobo!は大量・高速処理に強みを持ち、大企業向けに展開されている。
今回の提携により、製品選択の幅が広がることで、企業は目的や体制に合ったRPA導入が可能となる。また、海外製品への依存軽減やデジタル投資の国内還流にもつながり、日本のDX推進とデジタル経済の持続的発展に寄与することを目指す。《NH》
