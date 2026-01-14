関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～Aiming、プロパストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月14日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2525＞ NZAM225 1724 7525.062 274.5% 0.0103%
＜4598＞ DELTA－P 4232400 168794.2 240.2% -0.256%
＜3911＞ Aiming 1390200 51455.62 230.43% 0.0528%
＜3236＞ プロパスト 1033400 52791.02 214.14% 0.1451%
＜1397＞ SMDAM225 4950 45247.888 201.5% 0.0132%
＜7711＞ 助川電 1220000 1562678 194.08% 0.0508%
＜8995＞ 誠建設 168900 54808.22 191.84% 0.147%
＜5698＞ エンビプロH 2219400 411215.5 148.43% 0.1754%
＜7739＞ キヤノン電 516100 528091.9 138.87% 0%
＜7776＞ セルシード 2999800 303310.96 135.65% 0.0769%
＜5017＞ 富士石油 440100 65665.8 127.68% 0%
＜9270＞ バリュエンスH 1092600 463177.32 127.26% 0.0913%
＜3922＞ PRTIMES 363500 298368.54 115.92% -0.0735%
＜2841＞ iFナス100H 141627 66599.87 115.5% -0.0006%
＜2237＞ iF500ダ 2075 89527.47 107.88% -0.0037%
＜7888＞ 三光合成 391300 137690.18 99.9% 0.0896%
＜6432＞ 竹内製作 867700 2176139.6 99.28% -0.0745%
＜180A＞ GX超長米 70140 7955.623 96.48% 0.0016%
＜1377＞ サカタのタネ 433600 652036.5 95.44% -0.0653%
＜9278＞ ブックオフGH 182800 105833 92.94% 0.0864%
<369A> エータイ 159000 189691.5 90.35% -0.118%
<325A> TENTIAL 584500 1068935.1 87.21% -0.1269%
<8142> トーホー 249100 389695.3 81.55% 0.0114%
<9227> マイクロ波化 5359700 2388534.94 80.45% 0.2705%
<4992> 北興化 99000 72597.84 80.44% 0.0868%
<3692> FFRI 856700 3563684.2 73.53% -0.0125%
<1345> 上場Jリート 70000 103083.46 72.75% 0.0021%
<4917> マンダム 347900 473411.46 70.78% 0.1164%
<6255> エヌピーシー 375300 134809.84 64.26% 0.0558%
<133A> GX超短米 264790 141087.783 57.92% 0.0009%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
