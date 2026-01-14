ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～Aiming、プロパストなどがランクイン

2026年1月14日 10:40

記事提供元：フィスコ

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～Aiming、プロパストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月14日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2525＞ NZAM225　　 1724 　7525.062　 274.5% 0.0103%
＜4598＞ DELTA－P　　　4232400 　168794.2　 240.2% -0.256%
＜3911＞ Aiming　　　　1390200 　51455.62　 230.43% 0.0528%
＜3236＞ プロパスト　　　　　1033400 　52791.02　 214.14% 0.1451%
＜1397＞ SMDAM225　　4950 　45247.888　 201.5% 0.0132%
＜7711＞ 助川電　　　　　　　1220000 　1562678　 194.08% 0.0508%
＜8995＞ 誠建設　　　　　　　168900 　54808.22　 191.84% 0.147%
＜5698＞ エンビプロH　　　　2219400 　411215.5　 148.43% 0.1754%
＜7739＞ キヤノン電　　　　　516100 　528091.9　 138.87% 0%
＜7776＞ セルシード　　　　　2999800 　303310.96　 135.65% 0.0769%
＜5017＞ 富士石油　　　　　　440100 　65665.8　 127.68% 0%
＜9270＞ バリュエンスH　　　1092600 　463177.32　 127.26% 0.0913%
＜3922＞ PRTIMES　　　363500 　298368.54　 115.92% -0.0735%
＜2841＞ iFナス100H　　141627 　66599.87　 115.5% -0.0006%
＜2237＞ iF500ダ　　　　2075 　89527.47　 107.88% -0.0037%
＜7888＞ 三光合成　　　　　　391300 　137690.18　 99.9% 0.0896%
＜6432＞ 竹内製作　　　　　　867700 　2176139.6　 99.28% -0.0745%
＜180A＞ GX超長米　　　　　70140 　7955.623　 96.48% 0.0016%
＜1377＞ サカタのタネ　　　　433600 　652036.5　 95.44% -0.0653%
＜9278＞ ブックオフGH　　　182800 　105833　 92.94% 0.0864%
<369A> エータイ　　　　　　159000 　189691.5　 90.35% -0.118%
<325A> TENTIAL　　　584500 　1068935.1　 87.21% -0.1269%
<8142> トーホー　　　　　　249100 　389695.3　 81.55% 0.0114%
<9227> マイクロ波化　　　　5359700 　2388534.94　 80.45% 0.2705%
<4992> 北興化　　　　　　　99000 　72597.84　 80.44% 0.0868%
<3692> FFRI　　　　　　856700 　3563684.2　 73.53% -0.0125%
<1345> 上場Jリート　　　　70000 　103083.46　 72.75% 0.0021%
<4917> マンダム　　　　　　347900 　473411.46　 70.78% 0.1164%
<6255> エヌピーシー　　　　375300 　134809.84　 64.26% 0.0558%
<133A> GX超短米　　　　　264790 　141087.783　 57.92% 0.0009%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

