ホリデー車検、総額100万円超のプレゼントキャンペーンを実施

短時間立会い型車検「ホリデー車検」を全国展開するホリデーは、全国のホリデー車検チェーン店舗において、「ホリデードリームキャンペーン」を実施している。

【こちらも】布製タイヤチェーン「モビルシュシュ」の品番・サイズを拡充 ソフト99

期間中にホリデー車検で車検を受けた利用者の中から、抽選で10名に現金10万円を進呈するほか、家電やギフト券などの賞品が用意されている。

ホリデー車検は、1994年にサービスを開始。「早い・安心・納得」をコンセプトに、メカニックと利用者が立会いながら車両の状態を確認し、必要な整備のみを選択できる点が特徴だ。

無駄な整備や費用を抑えられることから、約60分で完了するスピーディかつリーズナブルな車検となっており、現在は全国に約210店舗を展開している。

今回のキャンペーンでは、車検終了後にアンケートへ回答した利用者の中から、抽選で計90名に金券やオリジナルグッズを進呈する。またその場でコンビニギフトが当たるダブルキャンペーンも同時に実施されている。

キャンペーン期間は1月1日から3月31日まで。車検は満了日の2カ月前から受検可能なため、3月車検予定の車両でも申し込みができる。

●キャンペーン賞品内容

・A賞:現金10万円(10名)

・B賞:シャープ プラズマクラスター7000 KC-550-W(10名)

・C賞:Amazonギフトカード3,000円分(30名)

・D賞:ホリデー車検オリジナルトートバッグ(40名)

当選発表は2026年5月中旬の予定だ。（記事：小泉嘉史・記事一覧を見る）