*22:57JST 【市場反応】米12月コアCPIは予想下回る、ドル軟化

米国労働統計局が発表した12月消費者物価指数（CPI）は前月比＋0.3％と予想に一致した。前年比でも＋2.7％と、予想通り11月と同水準を維持した。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として特に注視している燃料や食品を除いた12月コア指数は前月比＋0.2％と予想＋0.3％から伸びが鈍化。前年比では＋2.6％と、加速予想に反し11月と同水準にとどまった。

インフレが警戒されていたほど加速せず米国債相場は反発。10年債利回りは4.19％から4.147％まで低下した。ドルも軟化。ドル・円は158円92銭から158円60銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.1650ドルから1.1677ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.3455ドルから1.3495ドルまで上昇し7日来の高値を更新した。

【経済指標】

・米・12月消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.3％（予想＋0.3％）、前年比＋2.7％（予想：2.7％、11月＋2.7％）

・米・12月コア消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.2％（予想＋0.3％）、前年比＋2.6％（予想：2.7％、11月＋2.6％）《KY》