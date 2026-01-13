*17:26JST 東京為替：ドル・円は堅調、159円に接近

13日の東京市場でドル・円は堅調。日本の円安牽制を受け、早朝に157円91銭まで一時下落。ただ、衆院解散・総選挙の思惑で円売り地合いに振れやすく、ドルは上昇基調に。米当局者の追加利下げに慎重な見解で、午後は158円98銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・円は184円25銭から185円41銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1670ドルから1.1654ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値52,808.29円、高値53,814.79円、安値52,741.64円、終値53,549.16円(前日比1,609.27円高)

・17時時点：ドル・円158円90-00銭、ユ-ロ・円185円30-40銭

【要人発言】

・木原稔官房長官

「為替、足元で一方向で急激な動きもみられ、憂慮している」

「長期金利を含む金融市場の動向についても注視している」

・城内経済財政担当相

「為替や長期金利は、様々な要因によって市場で決まるもの」

「市場への影響は、財政政策のみ取りだして一概に申し上げるのは困難」

・尾崎官房副長官

「為替、足元で一方向で急激な動き、憂慮している」

「為替、投機的な動きを含め行き過ぎた動きには適切に対応」

・片山財務相

「円安についてベッセント米財務長官と認識を共有」

「一方的な円安を憂慮しているとベッセント米財務長官に伝えた」

・ウィリアムズ米NY連銀総裁

「金融政策は良い状態にある」

「今のところ、金利水準を変えるような強い圧力は感じていない」

【経済指標】

・日・11月経常収支：+3兆6741億円（予想：+3兆6087億円、10月：+2兆8335億円）《TY》