日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約775円分押し上げ

13日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり180銘柄、値下がり43銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日12日の米国株式市場は続伸。連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る懸念に一時売られたものの、パウエルFRB議長の声明や与野党からの支持的見解を背景下げ渋り、人工知能（AI）関連株の堅調さが買いを支えたとの報道がある。また、食・生活必需品小売や自動車関連セクターが上昇する一方で不動産管理・開発セクターが軟調だったとの指摘がある。これらを受け、指数はプラス圏で引けた。米株式市場の動向を横目に、13日の日経平均は続伸して取引を開始した。前場は東京市場全体で高値圏を推移する展開となり、寄り付き直後の上昇基調を背景に防衛・ハイテク関連を中心に幅広い銘柄が買われ、一時は1800円高を超えた。為替市場ではドル・円が円安基調で推移し、輸出関連株を押し上げる格好となったほか、経常収支が予想を上回る黒字となったとの経済統計も発表され、投資家心理の支えとなったとの見方がある。また、シカゴ日経225先物が高水準で推移していたことも相場の下支えとなった。こうした需給環境を背景に終日を通して堅調な展開となった。

大引けの日経平均は前日比1609.27円高の53549.16円となった。東証プライム市場の売買高は27億3879万株、売買代金は7兆7562億円、業種別では輸送用機器、銀行業、卸売業が値上がり率上位、空運業、その他製品、小売業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は66.2％、対して値下がり銘柄は30.3％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約462円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、トヨタ＜7203＞、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはTDK＜6762＞となり1銘柄で日経平均を約19円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、ニトリHD＜9843＞、7＆iHD＜3382＞、任天堂＜7974＞、ソニーG＜6758＞、HOYA＜7741＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 53549.16(+1609.27)

値上がり銘柄数 180(寄与度+1706.48)

値下がり銘柄数 43(寄与度-97.21)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 21985 1730 462.61

＜8035＞ 東エレク 41030 3120 312.86

＜9984＞ ソフトバンクG 4447 184 147.61

＜9983＞ ファーストリテ 63820 1070 85.84

＜4063＞ 信越化 5444 330 55.15

＜7203＞ トヨタ自動車 3641 253 42.28

＜4062＞ イビデン 7270 556 37.17

＜6920＞ レーザーテック 33080 2700 36.10

＜8015＞ 豊田通商 5862 320 32.09

＜6954＞ ファナック 6630 182 30.42

＜8058＞ 三菱商事 3979 197 19.75

＜6988＞ 日東電工 3745 115 19.22

＜6146＞ ディスコ 57430 2430 16.24

<9433> KDDI 2719.5 39.5 15.84

<6367> ダイキン工業 19755 425 14.21

<8031> 三井物産 5000 201 13.44

<8830> 住友不動産 4252 174 11.63

<8002> 丸紅 4949 346 11.57

<6503> 三菱電機 5037 302 10.09

<6971> 京セラ 2265 37.5 10.03

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6762＞ TDK 2102.5 -39 -19.55

＜6098＞ リクルートHD 9174 -158 -15.84

＜9843＞ ニトリHD 2576 -128 -10.70

＜3382＞ 7＆iHD 2198 -72 -7.22

＜7974＞ 任天堂 9950 -215 -7.19

＜6758＞ ソニーG 3835 -41 -6.85

＜7741＞ HOYA 24755 -235 -3.93

<6506> 安川電機 4921 -105 -3.51

<6532> ベイカレント 6828 -85 -2.84

<4506> 住友ファーマ 2825.5 -84 -2.81

<4502> 武田薬品工業 5020 -60 -2.01

<7733> オリンパス 2072 -13.5 -1.80

<4523> エーザイ 4718 -49 -1.64

<9201> 日本航空 2945 -47 -1.57

<2413> エムスリー 2141 -16 -1.28

<4507> 塩野義製薬 2895.5 -11.5 -1.15

<7832> バンナムHD 4199 -10 -1.00

<3092> ZOZO 1295.5 -7.5 -0.75

<7911> TOPPAN 4623 -35 -0.58

<7453> 良品計画 2816.5 -8 -0.53