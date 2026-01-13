ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約775円分押し上げ

2026年1月13日 16:46

印刷

記事提供元：フィスコ

*16:46JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約775円分押し上げ
13日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり180銘柄、値下がり43銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日12日の米国株式市場は続伸。連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る懸念に一時売られたものの、パウエルFRB議長の声明や与野党からの支持的見解を背景下げ渋り、人工知能（AI）関連株の堅調さが買いを支えたとの報道がある。また、食・生活必需品小売や自動車関連セクターが上昇する一方で不動産管理・開発セクターが軟調だったとの指摘がある。これらを受け、指数はプラス圏で引けた。米株式市場の動向を横目に、13日の日経平均は続伸して取引を開始した。前場は東京市場全体で高値圏を推移する展開となり、寄り付き直後の上昇基調を背景に防衛・ハイテク関連を中心に幅広い銘柄が買われ、一時は1800円高を超えた。為替市場ではドル・円が円安基調で推移し、輸出関連株を押し上げる格好となったほか、経常収支が予想を上回る黒字となったとの経済統計も発表され、投資家心理の支えとなったとの見方がある。また、シカゴ日経225先物が高水準で推移していたことも相場の下支えとなった。こうした需給環境を背景に終日を通して堅調な展開となった。

大引けの日経平均は前日比1609.27円高の53549.16円となった。東証プライム市場の売買高は27億3879万株、売買代金は7兆7562億円、業種別では輸送用機器、銀行業、卸売業が値上がり率上位、空運業、その他製品、小売業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は66.2％、対して値下がり銘柄は30.3％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約462円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、トヨタ＜7203＞、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはTDK＜6762＞となり1銘柄で日経平均を約19円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、ニトリHD＜9843＞、7＆iHD＜3382＞、任天堂＜7974＞、ソニーG＜6758＞、HOYA＜7741＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　53549.16(+1609.27)

値上がり銘柄数 180(寄与度+1706.48)
値下がり銘柄数 43(寄与度-97.21)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 21985　 1730　462.61
＜8035＞　東エレク　　　　　　 41030　 3120　312.86
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4447　 184　147.61
＜9983＞　ファーストリテ　　　 63820　 1070　 85.84
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5444　 330　 55.15
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3641　 253　 42.28
＜4062＞　イビデン　　　　　　　7270　 556　 37.17
＜6920＞　レーザーテック　　　 33080　 2700　 36.10
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5862　 320　 32.09
＜6954＞　ファナック　　　　　　6630　 182　 30.42
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　3979　 197　 19.75
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3745　 115　 19.22
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 57430　 2430　 16.24
<9433>　KDDI　　　　　　2719.5　 39.5　 15.84
<6367>　ダイキン工業　　　　 19755　 425　 14.21
<8031>　三井物産　　　　　　　5000　 201　 13.44
<8830>　住友不動産　　　　　　4252　 174　 11.63
<8002>　丸紅　　　　　　　　　4949　 346　 11.57
<6503>　三菱電機　　　　　　　5037　 302　 10.09
<6971>　京セラ　　　　　　　　2265　 37.5　 10.03

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6762＞　TDK　　　　　　　2102.5　 -39　-19.55
＜6098＞　リクルートHD　　　　 9174　 -158　-15.84
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 2576　 -128　-10.70
＜3382＞　7＆iHD　　　　　　 2198　 -72　 -7.22
＜7974＞　任天堂　　　　　　　　9950　 -215　 -7.19
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3835　 -41　 -6.85
＜7741＞　HOYA　　　　　　 24755　 -235　 -3.93
<6506>　安川電機　　　　　　　4921　 -105　 -3.51
<6532>　ベイカレント　　　　　6828　 -85　 -2.84
<4506>　住友ファーマ　　　　2825.5　 -84　 -2.81
<4502>　武田薬品工業　　　　　5020　 -60　 -2.01
<7733>　オリンパス　　　　　　2072　 -13.5　 -1.80
<4523>　エーザイ　　　　　　　4718　 -49　 -1.64
<9201>　日本航空　　　　　　　2945　 -47　 -1.57
<2413>　エムスリー　　　　　　2141　 -16　 -1.28
<4507>　塩野義製薬　　　　　2895.5　 -11.5　 -1.15
<7832>　バンナムHD　　　　　 4199　 -10　 -1.00
<3092>　ZOZO　　　　　　　 1295.5　 -7.5　 -0.75
<7911>　TOPPAN　　　　　4623　 -35　 -0.58
<7453>　良品計画　　　　　　2816.5　 -8　 -0.53《CS》

関連記事