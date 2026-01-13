*15:34JST 新興市場銘柄ダイジェスト：yutoriは続伸、エクスモーションは反落

＜269A＞ Sapeet 2179 +35

続伸。9日の取引終了後に、PKSHAグループ、シノケングループと共同開発で不動産業界初となる「セールスAIエージェント」の提供を開始したことを発表し、好材料視されている。両グループと生成AIアバターを搭載した「セールスAIエージェント」を共同開発し、1月9日より、シノケングループの顧客向けサービスとして提供を開始した。今回の導入により、24時間365日いつでも気兼ねなく、タイムリーに情報が得られる環境を通じ、新しい顧客体験の提供を目指すとしている。

＜265A＞ エイチエムコム 1005 +10

続伸。9日の取引終了後に、ワークスアイディとの業務提携を発表し、好材料視されている。両社の顧客基盤及びAI技術を集結し、それぞれの事業における優位性を確保するため業務提携を行う。業務提携の内容は、ワークスアイディの持つ顧客基盤と、同社の持つAIオペレータTerry2の技術を用いた共同販売および共同プロジェクトの組成としている。

＜5892＞ yutori 2850 +157

続伸。月次KPIを発表、12月は気温が低下し冬物の販売が好調に推移したことから、予算に基づき順調に進捗し、売上高は前年同月比140.4%となった。ブランド別では「9090」、「Her lip to」、「minum」が引き続き牽引、ブランド数は2000年代カルチャーを現代的に再解釈したメンズラインの「2002」が増加した。アイテム別では「9090 girl」ブランドの「OG Logo Zip Hoodie」及び「OG Logo Sweat Pants」が好評だった。

＜4394＞ エクスモーション 785 -24

反落。9日の取引終了後に、25年11月期の業績を発表、売上高は13.86億円(前期比7.9%増)、経常利益は1.94億円(同23.0%増)と、増収増益だった。26年11月期の業績見通しについても、新たなコンサルティング形態の拡大や、オンラインによる学習プラットフォーム「Eureka Box(ユーリカボックス)」の収益拡大などにより、売上高14.51億円(前期比4.7%増)、経常利益2.06億円(同6.4%増)と増収増益を予想しているが、株価に対する反応は限定的となっている。

＜4076＞ シイエヌエス 1780 +35

続伸。26年5月期通期連結業績予想の経常利益を5.75億円から6.75億円(17.4%増)へ上方修正し、好感されている。案件数の増加や単価改善が進展しており、売上総利益は堅調に推移している。これに加え、より収益性の高い案件の比重が高まったことから、全体として利益率の改善が見込まれる状況となっている。また同連結会計年度上期において、投資として計画していた高度人材の獲得が想定どおり進まなかったことに加え、本社移転に係る費用についても、計画内容の精査により販管費の抑制につながった。

＜3550＞ スタジオアタオ 210 +6

上昇。26年2月期第3四半期の業績を発表し、好材料視されている。売上高が28.18億円(前年同期比12.9%増)、経常利益が1.48億円(同38.7%増)と、大幅増収増益となった。同累計期間の販売業態別の売上高は、ATAOLAND+及びATAO楽天市場支店の売上増加及び24年11月に出店したアタオYahoo!店の貢献等によりインターネット販売が14.24億円(前年同期比24.9%増)となり、既存店舗の売上増加等により店舗販売が13.91億円(同3.0%増)となった。《NH》