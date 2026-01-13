*14:30JST ALiNKインターネット---地域活性化プロジェクト「温泉むすめ」6年ぶりの大型ライブイベントを開催

ALiNKインターネット＜7077＞は9日、子会社であるエンバウンドがコンテンツプロデュースを行う地域活性化プロジェクト「温泉むすめ」において、大型ライブイベント「温泉むすめ 5th LIVE Five 温☆Sparkle!!!!!!!!!」を2025年12月28日に埼玉県・ところざわサクラタウン ジャパンパビリオンホールAで開催したと発表した。

イベントには、メインユニット「SPRiNGS」9名を含む計4ユニット・総勢20名が出演し、全国各地から延べ約2,000名のファンが来場した。

会場ではライブパフォーマンスに加え、屋外広場でのキッチンカーによるコラボメニューの提供や、kado cafeなどの常設施設との連動企画も実施された。ライブでは、懐かしの楽曲から初披露となる最新楽曲まで各部22曲が披露され、第1部・第2部で異なる構成により、「これまで」と「これから」を感じさせる演出がなされた。

また、ステージ上では今後の展開として「温泉むすめ 公式アプリ」の制作開始や、「PERFECT GUIDEBOOK 3」の発売、福島県・飯坂温泉でのイベント開催といった新情報も発表された。温泉むすめは、観光支援だけでなく、災害復興支援や地方の課題解決にも取り組んでおり、今後も温泉地とファンをつなぐ架け橋としての活動を強化していく。《NH》