*14:24JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ラクオリア、コジマなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月13日 13:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜140A＞ iF米10ベ 52844 90714.471 384.73% -0.001%

＜2016＞ iF米710H 288349 69985.401 306.11% -0.001%

＜6492＞ 岡野バル 72900 41100.8 292.57% 0.0099%

＜1595＞ NZAMJリート 136670 25178.734 269.75% -0.0007%

＜4579＞ ラクオリア 4184200 547028.2 240.28% 0.2001%

＜133A＞ GX超短米 375669 61170.155 220.68% 0.0084%

＜3856＞ Abalance 1396400 104315.14 197.46% 0.156%

＜1397＞ SMDAM225 2288 61629.06 174.58% 0.0394%

＜2157＞ コシダカHD 1426200 373489.12 164.89% -0.0645%

＜1545＞ NFナスヘ無 114868 1157344.3 164.34% 0.018%

＜1563＞ グロース・コア 75195 37406.298 160.10% 0.0076%

＜4576＞ DWTI 1538900 47932.74 149.85% 0.0202%

＜2510＞ NF国内債 716270 224833.019 148.87% -0.0034%

＜5892＞ yutori 300500 263152.96 141.62% 0.0712%

＜404A＞ GX中国10 95261 39129.763 134.00% 0.0204%

＜7513＞ コジマ 605600 214046.02 132.40% 0.0525%

＜2251＞ JGBダブル 268470 67879.621 125.74% 0.002%

＜5449＞ 大阪製鉄 77200 75459 125.19% 0.0621%

＜408A＞ iSベストAI 651410 57912.396 121.99% 0.0367%

＜7271＞ 安永 111600 43607.6 117.90% 0.0696%

<6378> 木村化 394200 173739.18 117.53% 0.0355%

<2633> NFS＆P500 306520 60289.413 111.28% 0.0155%

<4572> カルナバイオ 1387200 247437.38 110.41% 0.031%

<399A> 上日高50 207312 158513.403 109.46% 0.0199%

<5707> 東邦鉛 6291500 2734246.4 106.84% 0.2832%

<3962> チェンジHD 1061100 400342.5 106.67% 0.0275%

<6814> 古野電 1676900 4863027.2 104.48% -0.039%

<6323> ローツェ 3888500 4270931.56 103.97% 0.1231%

<233A> iFインドN 63348 50522.266 103.34% 0.0033%

<2254> GX中国EV 22805 10807.391 102.87% 0.0275%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》