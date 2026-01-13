ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～ラクオリア、コジマなどがランクイン

2026年1月13日 14:24

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:24JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ラクオリア、コジマなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月13日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜140A＞ iF米10ベ　　　 　52844 　90714.471　 384.73% -0.001%
＜2016＞ iF米710H　　 　288349 　69985.401　 306.11% -0.001%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　 　72900 　41100.8　 292.57% 0.0099%
＜1595＞ NZAMJリート　 　136670 　25178.734　 269.75% -0.0007%
＜4579＞ ラクオリア　　　　 　4184200 　547028.2　 240.28% 0.2001%
＜133A＞ GX超短米　　　　 　375669 　61170.155　 220.68% 0.0084%
＜3856＞ Abalance　 　1396400 　104315.14　 197.46% 0.156%
＜1397＞ SMDAM225　 　2288 　61629.06　 174.58% 0.0394%
＜2157＞ コシダカHD　　　 　1426200 　373489.12　 164.89% -0.0645%
＜1545＞ NFナスヘ無　　　 　114868 　1157344.3　 164.34% 0.018%
＜1563＞ グロース・コア　　 　75195 　37406.298　 160.10% 0.0076%
＜4576＞ DWTI　　　　　 　1538900 　47932.74　 149.85% 0.0202%
＜2510＞ NF国内債　　　　 　716270 　224833.019　 148.87% -0.0034%
＜5892＞ yutori　　　 　300500 　263152.96　 141.62% 0.0712%
＜404A＞ GX中国10　　　 　95261 　39129.763　 134.00% 0.0204%
＜7513＞ コジマ　　　　　　 　605600 　214046.02　 132.40% 0.0525%
＜2251＞ JGBダブル　　　 　268470 　67879.621　 125.74% 0.002%
＜5449＞ 大阪製鉄　　　　　 　77200 　75459　 125.19% 0.0621%
＜408A＞ iSベストAI　　 　651410 　57912.396　 121.99% 0.0367%
＜7271＞ 安永　　　　　　　 　111600 　43607.6　 117.90% 0.0696%
<6378> 木村化　　　　　　 　394200 　173739.18　 117.53% 0.0355%
<2633> NFS＆P500　 　306520 　60289.413　 111.28% 0.0155%
<4572> カルナバイオ　　　 　1387200 　247437.38　 110.41% 0.031%
<399A> 上日高50　　　　 　207312 　158513.403　 109.46% 0.0199%
<5707> 東邦鉛　　　　　　 　6291500 　2734246.4　 106.84% 0.2832%
<3962> チェンジHD　　　 　1061100 　400342.5　 106.67% 0.0275%
<6814> 古野電　　　　　　 　1676900 　4863027.2　 104.48% -0.039%
<6323> ローツェ　　　　　 　3888500 　4270931.56　 103.97% 0.1231%
<233A> iFインドN　　　 　63348 　50522.266　 103.34% 0.0033%
<2254> GX中国EV　　　 　22805 　10807.391　 102.87% 0.0275%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事