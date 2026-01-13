西川ゴム工業、ダイキョーニシカワ株を一部売却、特別利益計上へ

■自己株式取得応募で17億円超の利益見込み

西川ゴム工業<5161>(東証スタンダード)は1月9日、保有するダイキョーニシカワ株式の一部を売却し、特別利益を計上する見込みと発表した。売却は、同社が実施した自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)への応募によるもので、同日結果が確定した。

同件取引では、ダイキョーニシカワ普通株式238万5,200株を1株812円で売却し、投資有価証券売却益は19億3,678万2,400円となった。取引後の所有株式数は945万株で、2026年3月期第4四半期に連結ベースで17億6,039万1,253円を特別利益として計上する見込みである。

売却の背景には、2025年2月10日公表の「2030年グローバル中長期経営計画」追補版で掲げた、ROE9%達成に向けた政策保有株式売却方針がある。同社は2028年3月期までに100億円規模の売却を進める計画で、業績予想への影響は現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

