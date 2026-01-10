*14:26JST 国内外の注目経済指標：12月米コCPIは11月実績を上回る可能性

1月12日－1月16日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■13日（火）午前8時50分発表予定

○(日)11月経常収支-予想：＋3兆5874億円

参考となる10月実績は＋2兆8335億円。第一次所得収支の黒字幅が拡大し、10月としては過去最大の黒字額となった。11月については第一次所得収支の黒字額は10月実績を上回る可能性があるためる見込みであるため、黒字額は10月を超えるとみられる。

■13日（火）午後10時30分発表予定

○(米)12月消費者物価コア指数（コアCPI）-予想：前年比＋2.7％

参考となる11月実績は＋2.6％。技術的な要因でインフレ率は低下したとみられており、関税措置の影響は消えていないため、12月のインフレ率は11月実績を上回る見込み。

■14日（木）午後10時30分発表予定

○（米)11月小売売上高-予想：前月比＋0.4％

参考となる10月実績は前月比＋0.0％。11月については複数の項目で改善が期待されるが、大幅な増加となる可能性は低いとみられる。

■15日（水）午後7時発表予定

○(欧)11月ユーロ圏鉱工業生産-10月実績は前月比＋0.8％

10月は堅実な伸びを記録。ドイツは前月比＋1.4％と好調だったが、伊、仏はさえない結果となった。11月については、ドイツはまずまず順調、フランスは持ち直す可能性があるが、10月実績を下回る伸びにとどまる見込み。

○その他の主な経済指標の発表予定

・14日（水）：（中）12月貿易収支、（米）12月生産者物価指数、（米）12月中古住宅販売件数

・15日（木）：（英）11月鉱工業生産、（米）1月NY連銀製造業景気指数

・16日（金）：（米）12月鉱工業生産《FA》