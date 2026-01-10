関連記事
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ヴィッツ、VALUENEX、ファーストリテイリングなど
銘柄名<コード>9日終値⇒前日比
ヴィッツ＜4440＞ 1480 +300
第1四半期営業利益は前年同期比2.0倍。
ポプラ＜7601＞ 181 +9
株主優待制度を再導入。第3四半期累計の営業利益は21.1％減。
放電精密＜6469＞ 3075 +154
第3四半期累計の営業利益は前年同期比2.7倍。
クニミネ工業＜5388＞ 1285 +38
低レベル放射性廃棄物埋設センター1号廃棄物埋設地の覆土工事でベントナイト製品を受注。
ヘッドウォーター＜4011＞ 3105 +45
ソニーG＜6758＞と川崎重＜7012＞の合弁会社の音声制御プロトタイプ開発を支援。
上値は限定的。
VALUENEX＜4422＞ 758 +100
引き続き1:3の株式分割発表が手掛かり。
ブイキューブ＜3681＞ 154 +29
JR西日本が動画配信プラットフォームを採用。
ファーストリテイリング＜9983＞ 62750 +6050
第1四半期好決算で通期業績上方修正。
Link-U グループ＜4446＞ 1212 +112
短期資金の買い戻し優勢の展開か。
東邦亜鉛＜5707＞ 1059 +64
短期資金のポジション整理で買い戻し優勢か。
SBI新生銀行＜8303＞ 1982 +80
需給良好なIPO銘柄として値幅取りの動きも。
GMOインターネット＜4784＞ 928 +43
調整一巡感からの自律反発など需給要因。
オーエスジー＜6136＞ 2498 +127
今期増益見通しや株主還元方針変更を発表。
石油資源開発＜1662＞ 1755 +85
レアアース関連の一角として関心が続く。
スギHD＜7649＞ 3692 +164
9-11月期営業利益は想定上回る着地に。
ノジマ＜7419＞ 1239 +44
特に目立った材料もなく需給要因が中心か。
三越伊勢丹＜3099＞ 2470.5 +95.5
SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。
住友ゴム工業＜5110＞ 2574.5 +108.5
大和証券では27年度にかけセクタートップの増益率を予想と。
ソディック<6143> 1022 +50
ドローン関連の一角としても関心。
大同特殊鋼<5471> 1876.5 +73
引き続きレアアース使わない磁石開発など材料視で。
DMG森精機<6141> 2795.5 +94.5
ユーロ円の反発なども支援。
資生堂<4911> 2409.5 +88
ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。
ZOZO<3092> 1303 +51
特に材料もなく突っ込み警戒感からの自律反発。
SCREEN<7735> 15850 +475
ジェフリーズ証券では目標株価引き上げ。
ツルハHD<3391> 2581.5 -74
業績見通しのコンセンサス下振れをマイナス視続く。
イオン<8267> 2182 -181.5
9-11月期営業利益は市場予想を下振れ着地。《CS》
