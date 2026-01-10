*00:27JST 【市場反応】米1月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は昨年9月来で最高、ドル買い加速

米1月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は54.0と、12月52.9から予想以上に上昇し昨年9月来で最高となった。同指数の1年期待インフレ率速報値は4.2％と、低下予想に反し、12月と同水準。連邦準備制度理事会（FRB）が特に重要視している同指数の5-10年期待インフレ率速報値は3.4％と、やはり12月3.2％から予想以上に上昇し昨年11月来で最高となった。

結果を受け、ドル買いが強まった。ドル・円は157円40銭から158円18銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1662ドルから1.1618ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.3451ドルまで上昇後、1.3393ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・1月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：54.0（予想：53.5、12月：52.9）

・米・1月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：4.2％（予想：4.1％、12月：4.2％）

・米・1月ミシガン大学5-10年期待インフレ率速報値：3.4％（予想：3.3％、12月：3.2％）《KY》