*18:05JST 9日の中国本土市場概況：上海総合は反発、投資家心理の改善で約10年5カ月ぶりの高値

9日の中国本土市場は反発。主要指標の上海総合指数が前日比37.45ポイント（0.92％）高の4120.43ポイントで引けた。

上海総合指数はこの日約10年5カ月ぶりの高値を更新した。前日の反落を受けた反動から非鉄金属中心に買い戻しが優勢となり投資家心理を改善させた。一時は利益確定圧力が強まり値動きの鈍い銘柄群に売りが波及する場面もあったが、下値は限定的だった。非鉄株の上昇を契機に半導体やソフトウエア関連の新興株にも資金流入が広がり、終値は顕著な陽線で引けた。指数は10年以上ぶりの高水準に乗せており、積極売買の継続が示唆される水準となった。

業種別では、非鉄金属や半導体関連のほか、メディア・エンターテイメント株も買われた。吉視伝媒（601929/SH）がストップ高の10％上昇、浙報数字文化集団（6000633/SH）が4.7％高、北京歌華有線電視網絡（600037/SH）が3.7％上昇した。



半面、金融株は売られた。中国平安保険（601318/SH）が2.0％安、新華人寿保険（601336/SH）が1.3％安、南京銀行（601009/SH）が1.1％安で取引を終えた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.94ポイント（0.36％）高の258.29ポイント、深センB株指数が4.11ポイント（0.32％）高の1279.90ポイントで終了した。《AK》