ウェルネス・コミュニケーションズ 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、ならびに配当予想の修正(増配)
*16:53JST ウェルネス・コミュニケーションズ---株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、ならびに配当予想の修正(増配)
ウェルネス・コミュニケーションズ＜366A＞は8日、取締役会で株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、ならびに配当予想の修正を決議したと発表した。
株式分割は、投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性向上と投資家層の拡大を目的とする。
分割は2026年1月31日を基準日とし、1株を2株に分割。分割後、発行済株式数は6,231,700株から12,463,400株に増加し、発行可能株式総数は16,000,000株に変更される。
また、株式分割に伴い新株予約権の行使価格が調整され、第1回と第2回の新株予約権は2,100円から1,050円に、第3回は2,478円から1,239円に、第4回は2,583円から1,292円に変更される。
定款では、発行可能株式総数を8,000,000株から16,000,000株に変更する。効力発生日は2026年2月1日。
さらに、配当予想の修正が行われた。1株当たり期末配当額を42円77銭(分割前)から、分割前換算で42円80銭となる21円40銭(分割後)に修正され、実質的には増配となる。《AK》
