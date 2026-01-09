ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に3日ぶり反発、ファーストリテや東エレクが2銘柄で約612円分押し上げ

2026年1月9日 16:44

記事提供元：フィスコ

*16:44JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に3日ぶり反発、ファーストリテや東エレクが2銘柄で約612円分押し上げ
9日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり169銘柄、値下がり54銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日8日の米国株式市場はまちまち。経済指標が予想を上回り、国内総生産（GDP）成長率見通しが引き上げられたほか防衛関連の買戻しで、ダウは大幅上昇に転じた。一方、金利高に加え、セクター入れ替えなどでハイテクが売られ、ナスダックは終日軟調に推移し、主要指数は高安まちまちで終了した。米株市場を横目に、本日の日経平均は3日ぶり反発して取引を開始した。その後はプラス圏で堅調に推移すると、後場からじりじりと上げ幅を広げる展開となり、本日高値圏で取引を終了した。8日に今期業績見通しの上方修正を発表したファーストリテ＜9983＞が上昇し、1銘柄で指数を485円押し上げた。また、昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、外為市場で前日終値時点から円安・ドル高水準となっていることも安心感となった。そのほか、日経平均は昨日までの続落で1400円下落しており、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった可能性もある。

大引けの日経平均は前営業日比822.63円高の51939.89円となった。東証プライム市場の売買高は22億9736万株、売買代金は6兆2881億円だった。業種別では、鉱業、輸送用機器、繊維製品などが上昇した一方で、水産・農林業、非鉄金属、精密機器などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は69.2％、対して値下がり銘柄は26.7％となっている。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約485円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、アドバンテスト＜6857＞、ファナック＜6954＞、トヨタ＜7203＞、信越化＜4063＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約29円押し下げた。同2位はイオン＜8267＞となり、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、ソニーG＜6758＞、中外薬＜4519＞、レーザーテック＜6920＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　51939.89(+822.63)

値上がり銘柄数 169(寄与度+954.81)
値下がり銘柄数 54(寄与度-132.18)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 62750　 6050　485.34
＜8035＞　東エレク　　　　　　 37910　 1270　127.35
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 20255　 150　 40.11
＜6954＞　ファナック　　　　　　6448　 152　 25.40
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3388　 94　 15.71
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5114　 79　 13.20
＜6762＞　TDK　　　　　　　2141.5　 25　 12.53
＜7267＞　ホンダ　　　　　　　　1572　 47.5　 9.53
＜6971＞　京セラ　　　　　　　2227.5　 32　 8.56
＜6098＞　リクルートHD　　　　 9332　 77　 7.72
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19330　 200　 6.69
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 2704　 77　 6.43
＜7735＞　SCREEN　　　　　15850　 475　 6.35
<6273>　SMC　　　　　　　 58620　 1860　 6.22
<8015>　豊田通商　　　　　　　5542　 58　 5.82
<6861>　キーエンス　　　　　 57670　 1730　 5.78
<6902>　デンソー　　　　　　　2159　 39.5　 5.28
<3092>　ZOZO　　　　　　　 1303　 51　 5.11
<6506>　安川電機　　　　　　　5026　 135　 4.51
<9433>　KDDI　　　　　　　2680　 11　 4.41

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4263　 -37　-29.68
＜8267＞　イオン　　　　　　　　2182　-181.5　-18.20
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 17085　 -500　-16.71
＜4062＞　イビデン　　　　　　　6714　 -137　 -9.16
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3876　 -54　 -9.02
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8421　 -74　 -7.42
＜6920＞　レーザーテック　　　 30380　 -320　 -4.28
<4543>　テルモ　　　　　　　2266.5　 -15　 -4.01
<6146>　ディスコ　　　　　　 55000　 -590　 -3.94
<9064>　ヤマトHD　　　　　　 2109　 -118　 -3.94
<4578>　大塚HD　　　　　　　 9090　 -115　 -3.84
<4901>　富士フイルム　　　　　3300　 -22　 -2.21
<4507>　塩野義製薬　　　　　　2907　 -17.5　 -1.75
<5802>　住友電気工業　　　　　6304　 -52　 -1.74
<6702>　富士通　　　　　　　　4336　 -52　 -1.74
<5333>　日本碍子　　　　　　　3490　 -45　 -1.50
<4704>　トレンドマイクロ　　　6517　 -33　 -1.10
<7741>　HOYA　　　　　　 24990　 -60　 -1.00
<2501>　サッポロHD　　　　　 1487　 -28.5　 -0.95
<5706>　三井金属鉱業　　　　 19900　 -240　 -0.80《CS》

