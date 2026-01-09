*16:44JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に3日ぶり反発、ファーストリテや東エレクが2銘柄で約612円分押し上げ

9日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり169銘柄、値下がり54銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日8日の米国株式市場はまちまち。経済指標が予想を上回り、国内総生産（GDP）成長率見通しが引き上げられたほか防衛関連の買戻しで、ダウは大幅上昇に転じた。一方、金利高に加え、セクター入れ替えなどでハイテクが売られ、ナスダックは終日軟調に推移し、主要指数は高安まちまちで終了した。米株市場を横目に、本日の日経平均は3日ぶり反発して取引を開始した。その後はプラス圏で堅調に推移すると、後場からじりじりと上げ幅を広げる展開となり、本日高値圏で取引を終了した。8日に今期業績見通しの上方修正を発表したファーストリテ＜9983＞が上昇し、1銘柄で指数を485円押し上げた。また、昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、外為市場で前日終値時点から円安・ドル高水準となっていることも安心感となった。そのほか、日経平均は昨日までの続落で1400円下落しており、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった可能性もある。

大引けの日経平均は前営業日比822.63円高の51939.89円となった。東証プライム市場の売買高は22億9736万株、売買代金は6兆2881億円だった。業種別では、鉱業、輸送用機器、繊維製品などが上昇した一方で、水産・農林業、非鉄金属、精密機器などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は69.2％、対して値下がり銘柄は26.7％となっている。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約485円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、アドバンテスト＜6857＞、ファナック＜6954＞、トヨタ＜7203＞、信越化＜4063＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約29円押し下げた。同2位はイオン＜8267＞となり、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、ソニーG＜6758＞、中外薬＜4519＞、レーザーテック＜6920＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 51939.89(+822.63)

値上がり銘柄数 169(寄与度+954.81)

値下がり銘柄数 54(寄与度-132.18)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 62750 6050 485.34

＜8035＞ 東エレク 37910 1270 127.35

＜6857＞ アドバンテ 20255 150 40.11

＜6954＞ ファナック 6448 152 25.40

＜7203＞ トヨタ自動車 3388 94 15.71

＜4063＞ 信越化 5114 79 13.20

＜6762＞ TDK 2141.5 25 12.53

＜7267＞ ホンダ 1572 47.5 9.53

＜6971＞ 京セラ 2227.5 32 8.56

＜6098＞ リクルートHD 9332 77 7.72

＜6367＞ ダイキン工業 19330 200 6.69

＜9843＞ ニトリHD 2704 77 6.43

＜7735＞ SCREEN 15850 475 6.35

<6273> SMC 58620 1860 6.22

<8015> 豊田通商 5542 58 5.82

<6861> キーエンス 57670 1730 5.78

<6902> デンソー 2159 39.5 5.28

<3092> ZOZO 1303 51 5.11

<6506> 安川電機 5026 135 4.51

<9433> KDDI 2680 11 4.41

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 4263 -37 -29.68

＜8267＞ イオン 2182 -181.5 -18.20

＜5803＞ フジクラ 17085 -500 -16.71

＜4062＞ イビデン 6714 -137 -9.16

＜6758＞ ソニーG 3876 -54 -9.02

＜4519＞ 中外製薬 8421 -74 -7.42

＜6920＞ レーザーテック 30380 -320 -4.28

<4543> テルモ 2266.5 -15 -4.01

<6146> ディスコ 55000 -590 -3.94

<9064> ヤマトHD 2109 -118 -3.94

<4578> 大塚HD 9090 -115 -3.84

<4901> 富士フイルム 3300 -22 -2.21

<4507> 塩野義製薬 2907 -17.5 -1.75

<5802> 住友電気工業 6304 -52 -1.74

<6702> 富士通 4336 -52 -1.74

<5333> 日本碍子 3490 -45 -1.50

<4704> トレンドマイクロ 6517 -33 -1.10

<7741> HOYA 24990 -60 -1.00

<2501> サッポロHD 1487 -28.5 -0.95

<5706> 三井金属鉱業 19900 -240 -0.80《CS》