Solvvy---実験室で育ったサステナブルなラボグロウンダイヤブランド「LUMERA」がブランドローンチ

Solvvy＜7320＞は7日、グループ内の最先端技術研究機関「Solvvy LAB.」を通じた新たなテクノロジーの支援・普及を目的として、ラボグロウンダイヤモンドの新ブランド「LUMERA（ルメラ）」をローンチしたと発表した。

ラボグロウンダイヤモンドは、化学組成が炭素で構成され、結晶構造、物理的・光学的特性も天然ダイヤモンドと同様である。研究室で数週間から数カ月かけて人工的に育成され、外観や特性の違いは判別が難しく、独自の刻印により識別される。アメリカ宝石学会（GIA）およびアメリカ連邦取引委員会（FTC）はこれを「本物のダイヤモンド」として認めている。

育成方法はHPHT法またはCVD法が用いられており、採掘による環境負荷や人権問題を回避できるサステナブルでエシカルな選択肢とされる。また、天然ダイヤモンドでは困難なデザインの実現が可能で、価格も天然品の約1/3～1/10に抑えられるとされる。Cut（カット）・Color（カラー）・Clarity（透明度）・Carat（重さ）の4C基準においても高水準の品質を安定的に維持できる点が特徴である。《NH》