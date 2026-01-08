*14:09JST 日経平均VIは低下、短期的な過熱感が緩和

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比-3.72（低下率12.00％）の27.27と低下している。なお、今日ここまでの高値は30.75、安値は26.99。

昨日の米株式市場でナスダック総合指数は小幅に3日続伸したが、ダウ平均や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が1％近く下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。日経225先物は取引開始後も売り優勢の展開となっているが、市場では引き続き短期的な過熱感が意識されていたことから、今日の下げは適度なスピード調整の範囲内との見方もあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》