IBJ、12月KPIで成婚2165組と過去最高更新、登録会員10万4859名に拡大

■大手結婚相談所との提携効果で主要指標が軒並み成長

IBJ<6071>(東証プライム)は1月7日、2025年12月次のKPI(速報値)を発表した。大手結婚相談所との資本業務提携が奏功し、結婚相談所数は4,766社と前年同月比5.9%増加した。IBJ登録会員数は10万4859名となり、同11.4%増で過去最高を更新した。

内訳では、IBJ課金会員数が99,120名と前年同月比40.2%増と大きく伸長した。新規入会者数は6,358名、お見合い件数は84,064件といずれも前年同月を上回り、活動量の拡大が継続していることを示した。

こうしたKPIの成長を背景に、成婚組数は2,165組と前年同月比23.4%増となり、過去最高を記録した。確認ベースでも1,006組と1,000組を突破し、年間の成婚組数は通期で2万組を超えて過去最高となった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

