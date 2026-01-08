KeePer技研、12月売上8.5%増の30.6億円、ラボは単月最高を更新

■ラボ売上17.5億円、ダイヤⅡけん引でダイヤ系10.6%増、EXは1,491台

KeePer技研<6036>(東証プライム・名証プレミア)は1月7日、「キーパーラボ運営事業とキーパー製品等関連事業の月次速報(12月度)」を発表した。全社売上は前年同月比8.5%増の30億5,790万9千円だった。

キーパーラボ運営事業は、12月にFC2店(栗東店、釧路店)が開業し、直営138店、全店舗165店となった。売上は6.7%増の17億4,978万0千円で単月過去最高を更新した。新登場のダイヤⅡキーパーがけん引し、ダイヤモンドキーパーシリーズは10.6%増。EXキーパーは新車納車の遅れが影響し、施工台数は0.2%増の1,491台にとどまった。人時生産性は7,358円/時(10.4%減)だった。

キーパー製品等関連事業は11.1%増の13億0,812万8千円。アフターマーケットは12.0%増で、「DIA Ⅱキーパー」の集中CM投下が追い風となった。新車ディーラー向けは36.6%増と伸長し、スバル、ボルボ、メルセデス・ベンツで進捗がみられた一方、スマートフォン用コーティング剤は納品時期の影響で77.1%減となった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

