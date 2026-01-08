*01:05JST 【市場反応】米12月ISM非製造業景況指数は予想以上に改善、JOLT求人は予想下回る、ドル買い強まる

米供給管理協会（ISM）が発表した12月ISM非製造業景況指数は54.4と、11月52.6から鈍化予想に反し改善した。10月来で最高となった。同指数の雇用項目も予想外に50を突破し、活動拡大圏に回復。2月来で最高となった。

同時刻に発表した米11月JOLT求人件数は714.6万件と、予想764.8万件を下回り5月来で最低。10月分も744.9万件と、767万件から下方修正された。

米10月製造業受注は前月比－1.3％と、11月＋0.2％からマイナスに落ち込んだ。予想も下回った。同月月耐久財受注は前月比―2.2％と、9月＋0.6％から減少に落ち込んだ。国内総生産（GDP）算出に用いられる製造業出荷―資本財（非国防、非航空機・同部品）は前月比＋0.8％と、速報＋0.7％から上方修正された。9月＋1.2％からは伸びが鈍化した。

サービス業活動が好調で成長が底堅いとの見方にドル買いが強まった。ドル・円は156円36銭から156円72銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1699ドルから1.1680ドルまで下落。ポンド・ドルは1.3502ドルから1.3473ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・12月ISM非製造業景況指数：54.4（予想：52.2、11月：52.6）

・米・11月JOLT求人件数：714.6万件（予想：764.8万件、10月：744.9万件←767万件）

・米・10月製造業受注：前月比－1.3％（予想：-1.2％、11月：＋0.2％）

・米・10月耐久財受注：前月比―2.2％（予想：-2.2％、速報：－2.2％）

・米・10月耐久財受注（除輸送用機器）：前月比＋0.1％（予想：＋0.2％、速報：＋0.2％）

・米・10月製造業出荷―資本財（非国防、非航空機・同部品）：前月比＋0.8％（速報：＋0.7％）《KY》