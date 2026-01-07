*18:17JST 7日の香港市場概況：ハンセン指数は反落

7日の香港市場では、主要89銘柄で構成されるハンセン指数は前日比251.50ポイント（0.94％）安の26458.95ポイントと反落。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）も105.49ポイント（1.14％）安の9138.75ポイントと反落。利益確定売りが広がったようだ。中国で来週にかけ12月分の経済統計の公表を控えており、まとまった規模の買いは観測されず。ただ、中国の経済対策に対する期待感は残されているようだ。

ハンセン指数の構成銘柄では、自動車大手の比亜迪（BYD：1211/HK）が3.9％安、ガラス生産の信義玻璃HD（868/HK）が3.3％安、電子商取引（EC）世界大手の阿里巴巴集団HD（アリババ：9988/HK）が3.2％安。セクター別では、自動車が弱含み。BYDのほか、蔚来集団（9866/HK）が3.3％安、小鵬汽車（9868/HK）が2.2％安、浙江零ホウ科技（9863/HK）が2.1％安。中国の不動産セクターも急落。融創中国HD（1918/HK）が8.3％安、合景泰富地産HD（1813/HK）が6.2％安で引けた。一方、医薬セクターはしっかり。勁方医薬科技（上海）(2595/HK）が7.6％高、三生製薬（1530/HK）は7.2％高。翰森製薬集団（3692/HK）と中国生物製薬（1177/HK）は3.8％高でこの日の取引を終えた。《AK》