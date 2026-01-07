*15:57JST 日経平均は反落、売り優勢の展開で終日軟調推移

6日の米国株式市場は上昇。高値警戒感に寄り付き後、まちまち。その後、12月サービス業PMIの悪化を受け、年内の利下げ期待を受けた買いが強まり、相場は上昇した。終日買われ、終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。ダウは連日過去最高値を更新した。前日の米株市場を横目に、本日の日経平均は前営業日比373.44円安の52,144.64円と反落でスタート。前場はマイナス圏でもみあったが、後場からは下げ幅を広げる展開となり、52,000円を割って本日の取引を終了した。中国政府が軍民両用（デュアルユース）の規制に基づいて日本への輸出規制を強化すると発表し、日中関係悪化の懸念から投資家心理が悪化した。また、大発会からの2日間で2000円を超える上昇となっており、短期的な過熱感も意識される展開となった。

大引けの日経平均は前営業日比556.10円安の51,961.98円となった。東証プライム市場の売買高は23億8993万株、売買代金は6兆4166億円だった。業種別では、鉱業、石油・石炭製品、その他製品などが下落した一方で、精密機器、サービス業、医薬品などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は55.1％、対して値下がり銘柄は41.5％となっている。

個別では、東エレク＜8035＞、リクルートHD＜6098＞、ＨＯＹＡ＜7741＞、イビデン＜4062＞、ディスコ＜6146＞、荏原＜6361＞、中外薬＜4519＞、住友電＜5802＞、アステラス薬＜4503＞、高島屋＜8233＞、トレンド＜4704＞、ルネサス＜6723＞、ＯＬＣ＜4661＞、大塚ＨＤ＜4578＞などが上昇。

一方、アドバンテス＜6857＞、ファナック＜6954＞、ファーストリテ＜9983＞、ダイキン＜6367＞、コナミＧ＜9766＞、ソニーＧ＜6758＞、ソフトバンクＧ<9984>、ＴＤＫ<6762>、任天堂<7974>、ＫＤＤＩ<9433>、トヨタ<7203>、イオン<8267>、バンナムＨＤ<7832>、良品計画<7453>、スズキ<7269>、伊藤忠<8001>などが下落。《FA》