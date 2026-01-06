*16:00JST 1月6日本国債市場：債券先物は132円00銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付132円07銭 高値132円27銭 安値131円99銭 引け132円00銭

2年 1.180％

5年 1.582％

10年 2.121％

20年 3.063％



6日の債券先物3月限は132円07銭で取引を開始し、132円00銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.46％、10年債は4.18％、30年債は4.88％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.87％、英国債は4.51％、オーストラリア10年債は4.79％、NZ10年債は4.49％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・18：00 ユーロ圏：12月サービス業PMI改定値（予想：52.6）

・18：30 英：12月サービス業PMI改定値（予想：52.1）

・22：00 独：12月消費者物価指数（予想：前年比＋2.1％、11月：＋2.3％）

・23：45 米：12月サービス業PMI改定値（予想：52.9）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》