*10:22JST ドーン---消防アプリ「RED」リリース

ドーン＜2303＞は5日、全国の市区町村および消防本部向けに、消防・消防団活動のDXを推進する新たなソリューションとして、消防アプリ「RED」を開発したと発表した。

本アプリは、発災通知から活動記録・報告までを一元管理し、消防職団員の迅速かつ的確な活動を支援する。

主な特徴として、プッシュ通知による発災情報の即時共有、参集可否や到着予定時刻のリアルタイム報告、活動中のチャット機能、掲示板による資料回覧や連絡の電子化など、コミュニケーション強化を図る機能が備わっている。災害情報の可視化では、地図上に災害地点・車両・水利（消火栓・防火水槽等）の位置を表示し、ルート検索や車両管理により現場到着の効率化を実現する。さらに、活動記録の電子化と自動集計、報告書のワンタッチ作成・承認・出力、活動報告の集計や報酬の自動計算により、事務の効率化も可能とする。加えて、管理者向けには、各事案の進捗や職団員・車両の動態のリアルタイム把握、訓練や夜警などの活動管理、職団員や車両の軌跡を活用した活動分析機能も搭載されている。

本アプリの導入により、紙や電話に依存した消防団運営の刷新を目指し、地域防災力の強化と事務負担の大幅な軽減を実現する。《NH》