*16:34JST 極東貿易---子会社のベトナム・ホーチミン支店開設

極東貿易＜8093＞は2025年12月25日、子会社であるヱトーの海外子会社ETO SOLUTIONS VIETNAM を通じ、ベトナム社会主義共和国ホーチミン市に支店を開設すると発表した。

ホーチミン支店(仮称)は2026年3月1日設立予定で、精密ファスナーをはじめとする各種締結部品・金属部品・成形品・工具器具などの販売業務を行う計画である。

極東貿易は中期経営計画「KBKプラスワン2025」において、顧客の海外展開支援や事業機会創出、グローバルサプライヤ・供給ネットワーク・品質管理体制の強化を掲げている。

ベトナムは豊富な若年層人口と旺盛な内需を背景に製造業が発展し持続的な市場拡大が見込まれる一方、南部ホーチミン市および周辺地域には同社グループの重要顧客が多数進出している。

今回の支店開設によりホーチミンを中心とした営業・技術サポート体制を一層強化し、既存顧客へのサービス向上と新規顧客の獲得につなげる。また、ヱトーの海外ネットワーク拡充を図り、顧客の多様なニーズに迅速かつ的確に応える体制を構築する方針である。《NH》