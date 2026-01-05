*14:14JST セリア---100円均一を堅持して残存者利益獲得、DXが支える安定成長モデル

セリア＜2782＞は、100円ショップ大手で、物価高や原価上昇が続く環境下においても100円（税抜）均一価格を堅持し、独自の競争優位性を改めて示している。競合各社が300円・500円帯商品を拡充するなかで、同社は価格軸をぶらさず、データ活用とシステム主導の経営によって収益性を維持している。同社のデータ経営は2000年代前半から一貫して進められてきた。2004年にPOSシステムを導入し、2006年には独自の発注支援システムを構築、客観的なデータ分析に基づく意思決定を業界に先駆けて実装してきた経緯がある。もっとも、導入当初は現場にデータ活用の文化が根付いておらず、システムの機能検証や運用定着には相応の時間と苦労を要したという。現在では、発注や在庫管理、売場効率といった領域でシステムが意思決定を後押しする体制が整っており、属人的判断に依存しない運営が競争力の源泉となっている。

商品開発面では、どのカテゴリーが売れているかを常にデータで把握し、ヒット商品の横展開や改良を進めている。直近ではシール・スタンプといった比較的原価率の低い商品群が売上を押し上げ、収益性改善にも寄与している。今回河合社長にお話をお伺いできたが、売価100円で利益が出る商品設計や需要創出の工夫が重要であり、単なる仕入れではなく「開発力」が100円均一を続ける鍵だと強調していた。今後については、AIやDXの活用によってシステムをさらに高度化する余地があるとしつつも、最終的には現場を理解した人材がデータを使いこなすことが不可欠であり、ここに他社が容易に模倣できない暗黙知があるとの認識を示した。

競争環境については、全国に約7,000店存在するとされる競合他社100円ショップのうち、店舗面積換算で約2割が100円以外の商品を扱うようになっており、100円ショップの売場は実質的に減少している。競合が多価格帯化を進めることで、100円均一を守る同社にとっては「残存者利益」が生まれつつあり、競争環境はむしろ緩和しているという認識である。100円以外の商品を増やす方が合理的な局面において、あえて100円に特化することでシェアを高める余地があると位置付けている。地域別では、九州・沖縄や北海道といったエリアで競争緩和の影響が比較的見えやすいという。地方では他社の新規出店が限定的な一方、同社は着実に店舗網を拡大しており、可処分所得が伸び悩む環境下で新たな来店客を取り込んでいる可能性がある。ただ、地方だから店舗数が急増するというよりは、既存競合が撤退・縮小する中でのシェア上昇という側面が大きいようだ。

2026年3月期第2四半期決算は、売上高121,382百万円（前年同期比4.7％増）、営業利益8,351百万円（同9.2％増）で着地した。売上高は過去最高を更新、直営店出店は45で計画通りの進捗となった一方で、直営店退店25店と不採算店整理に一定の目処がついたようだ。当初想定していたほど競争環境が厳しくならなかった点が計画との差異として挙げられた。各社の出店動向をホームページ等で詳細に分析していたようで、実際には競争の影響は限定的で、既存店売上の底堅さが業績を支えたという。直近11月の月次動向も好調で、客数・客単価ともに前年を上回っているが、これは客単価引き上げではなく客数重視の戦略を取っていることが奏功した結果と位置付けられる。直営売上高割合が99％に到達している。通期計画は、売上高245,550百万円（前期比3.9％増）、営業利益16,900百万円（同0.4％増）を見込んでいる。

今後の売上成長率は全体で3％強、既存店で1～2％の成長を見込んでおり、急拡大よりも持続的成長を重視する姿勢がうかがえる。システム面では、売上規模拡大に伴い店舗オペレーションのスピードが課題となったため、システム側で業務をアシストする方向に舵を切っている。商品が小型化・薄型化するなかで在庫管理の難易度が高まっており、人の判断に頼らず全体効率を高める仕組みづくりが進められている。出店戦略としては、年間120店出店・60店退店を想定し、ネットで60店程度の純増を目指す。商圏人口1.5万～2万人を前提に中長期的には6,000店体制を視野に入れているが、地域特性や価格感応度を踏まえた慎重な展開を続ける方針である。

資本政策については、過剰なキャッシュを保有する考えはなく、店舗投資に加え、配当や自己株式取得を柔軟に組み合わせる姿勢が明確となっている。足元で実施した自己株式の公開買付けは割安感是正を意識したものであり、配当性向40％前後を目安に、減配を避ける安定的な還元を重視する考えが示された。

河合社長が強調したのは「デトックス」という組織運営の考え方である。IT・DXの進展により個々人が多くのことをできるようになったからこそ、実務を理解した人材がデータとシステムを使い、無駄を削ぎ落とすことが重要だという。KPIとしては既存店売上高を最重視しており、これを継続的に見ていけば経営は大きく外れないとの認識である。同社は今後も100円均一に特化した唯一無二のポジションを磨き、AI・DXを活用した高度な運営によって、安定成長と高収益の両立を目指す構えであり、今後の動向に注目しておきたい。《NH》