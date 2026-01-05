午年生まれは940万人、総人口の7.6%

総務省が1日現在での「午年」生まれをまとめたところによると、午年生まれは「940万人」で、総人口に占める割合は「7.6%」になっていた。男女別では男性が456万人、女性が484万人で、女性が28万人多い。

出生年別では今年48歳になる昭和53年(1978年)生まれが168万人で最も多く、次いで72歳になる昭和29年(1954年)生まれが147万人、60歳になる昭和41年(1966年)生まれが130万人、36歳になる平成2年(1990年)生まれが128万人、12歳になる平成26年(2014年)生まれが100万人と、最も多い昭和53年生まれに比べて68万人少なくなっている。

24歳になる平成14年(2002年)生まれは125万人、84歳になる昭和17年(1942年)生まれは119万人、96歳になる昭和5年(1930年)生まれは23万人。48歳から12歳まで、人口減少に比例して、減少カーブを描いている。(編集担当:森高龍二)

■関連記事

・日本酒の新たな可能性 最大手・白鶴が挑む、日本酒×ワインの革新

・乾燥する冬の火災リスクに備え! 実物大木造住宅で「20分間延焼なし」を実証

・マイナ保険証への切り替え呼掛けも普及は・・・

