前日に動いた銘柄 part2 かわでん、TMH 、オンコリスなど
銘柄名<コード>30日終値⇒前日比
ネットプロHD＜7383＞ 526 -29
信用買い方の換金売りでもみ合い下放れ。
クスリのアオキ＜3549＞ 4678 -89
決算や株主還元拡充を評価の動きにも一服感。
AREHD＜5857＞ 3195 -135
NY金相場が大幅な下落となり。
大黒屋＜6993＞ 111 +30
新経営体制の発足などをリリース。
誠建設＜8995＞ 1630 +115
調整一巡感から短期資金の押し目買い優勢。
かわでん＜6648＞ 2532 +201
前日には1：5の分割権利落ちとなっており。
津田駒＜6217＞ 599 -100
増担保金徴収措置が実施となる。
中外鉱業＜1491＞ 916 -122
非鉄市況の下落が影響する形に。
アサカ理研＜5724＞ 2590 -255
足元は金属リサイクル関連として物色が向かっていたが。
ヒーハイスト＜6433＞ 945 -147
年末年始休暇控えて短期資金の換金売り。
J・TEC＜7774＞ 622 +47
引き続き自家培養軟骨「ジャック」の保険適用が手掛かり。
TMH＜280A＞ 1512 +300
200日線を上抜け買い人気さらに広がる。
WASHハウス＜6537＞ 357 -32
系統用分散型蓄電池事業で業務提携発表し前日ストップ高。本日は反動安。
いつも＜7694＞ 782 +22
前日まで2日連続ストップ高の買い人気が継続。
TORICO＜7138＞ 427 -98
東証の信用規制を嫌気。
オンコリス＜4588＞ 1384 +267
年初来高値更新し先高期待高まる。
ポストプライム＜198A＞ 172 -17
25日線が上値を阻む形に。
セルシード＜7776＞ 259 +13
25日線に下から絡み始め底値圏放れ期待。
ACSL＜6232＞ 901 -49
経産省事業の助成金収入約3.85億円を25年12月期営業外収益に計上すると
発表し前日買われる。本日は反動安。
農業総合研究所＜3541＞ 765 +51
引き続きTOB価格（767円）にサヤ寄せ。《HM》
