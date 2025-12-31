*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 かわでん、TMH 、オンコリスなど

銘柄名<コード>30日終値⇒前日比

ネットプロHD＜7383＞ 526 -29

信用買い方の換金売りでもみ合い下放れ。

クスリのアオキ＜3549＞ 4678 -89

決算や株主還元拡充を評価の動きにも一服感。

AREHD＜5857＞ 3195 -135

NY金相場が大幅な下落となり。

大黒屋＜6993＞ 111 +30

新経営体制の発足などをリリース。

誠建設＜8995＞ 1630 +115

調整一巡感から短期資金の押し目買い優勢。

かわでん＜6648＞ 2532 +201

前日には1：5の分割権利落ちとなっており。

津田駒＜6217＞ 599 -100

増担保金徴収措置が実施となる。

中外鉱業＜1491＞ 916 -122

非鉄市況の下落が影響する形に。

アサカ理研＜5724＞ 2590 -255

足元は金属リサイクル関連として物色が向かっていたが。

ヒーハイスト＜6433＞ 945 -147

年末年始休暇控えて短期資金の換金売り。

J・TEC＜7774＞ 622 +47

引き続き自家培養軟骨「ジャック」の保険適用が手掛かり。

TMH＜280A＞ 1512 +300

200日線を上抜け買い人気さらに広がる。

WASHハウス＜6537＞ 357 -32

系統用分散型蓄電池事業で業務提携発表し前日ストップ高。本日は反動安。

いつも＜7694＞ 782 +22

前日まで2日連続ストップ高の買い人気が継続。

TORICO＜7138＞ 427 -98

東証の信用規制を嫌気。

オンコリス＜4588＞ 1384 +267

年初来高値更新し先高期待高まる。

ポストプライム＜198A＞ 172 -17

25日線が上値を阻む形に。

セルシード＜7776＞ 259 +13

25日線に下から絡み始め底値圏放れ期待。

ACSL＜6232＞ 901 -49

経産省事業の助成金収入約3.85億円を25年12月期営業外収益に計上すると

発表し前日買われる。本日は反動安。

農業総合研究所＜3541＞ 765 +51

引き続きTOB価格（767円）にサヤ寄せ。《HM》