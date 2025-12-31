*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 養命酒製造、マルマエ、しまむらなど

銘柄名<コード>30日終値⇒前日比

ギグワークス＜2375＞ 221 +1

エンターテインメント事業を行うspacetimesを連結子会社化。上値は限定的。

洋エンジ＜6330＞ 3080 -140

レアアース試掘掘削が26年1月に開始と伝わる。

上昇して始まるが買い続かず失速。

ピックルスHD＜2935＞ 1325 -26

第3四半期累計の営業利益18.23億円。上期の15.69億円から伸び悩み。

富士通＜6702＞ 4329 +96

国内証券が投資判断と目標株価を引き上げ。

JMDC＜4483＞ 3985 +100

国内証券が投資判断「バイ」継続、目標株価引き上げ。

壱番屋＜7630＞ 912 -16

夜パフェ専門店9店舗展開するGAKUを連結子会社化。上値は重い。

アドバンスクリエイト＜8798＞ 287 +80

「認定代理店」への復帰発表を引き続き材料視。

ブイキューブ＜3681＞ 131 +18

投資有価証券売却益の計上を発表。

養命酒製造＜2540＞ 5480 +680

非公開に向けた入札でKKRが優先交渉権。

マルマエ＜6264＞ 2299 +106

第1四半期の実質大幅増益決算を評価続く。

日本板硝子＜5202＞ 590 +19

ペロブスカイト太陽電池関連として期待続く。

百五銀行＜8368＞ 1146 +5

日銀会合「主な意見」受けて追加利上げ期待が高まる格好か。

アンドエスティHD＜2685＞ 2875 +55

9-11月期営業利益は増益転換。

しまむら＜8227＞ 10220 +257

10000円大台水準を支持線として意識も。

GMOインターネット＜4784＞ 937 -106

5連休控えて短期資金の手仕舞い売りが優勢。

東邦亜鉛＜5707＞ 1033 -66

銀相場など非鉄市況の下落を受けて。

I－ne＜4933＞ 1328 -83

権利落ちの前日は下げ渋ったが本日あらためて戻り売り優勢。

ダブル・スコープ＜6619＞ 150 -9

前日急反発から戻り売り優勢。

住友金属鉱山＜5713＞ 6357 -318

非鉄金属市況の下落が売り材料に。《HM》