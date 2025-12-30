関連記事
12/30の強弱材料
12/30
[強弱材料]
強気材料
・米原油先物相場は上昇（58.08、+1.34）
・米長期金利は低下
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（50526.92、-223.47）
・NYダウは下落（48461.93、-249.04）
・ナスダック総合指数は下落（23474.35、-118.75）
・SOX指数は下落（7178.27、-29.37）
・シカゴ日経225先物は下落（50355、-125）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・大納会
・10月米国FHFA住宅価格指数
・10月米国S&PCS20都市住宅価格指数
・12月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数
・米国連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(12月9日-10日会合分)
・11月ブラジル基礎的財政収支
・11月ブラジル純債務対GDP比
・11月ブラジル全国失業率
・7-9月期ロシアGDP
・ドイツ株式市場は休場
・イギリス、フランス株式市場は半日取引《YY》
