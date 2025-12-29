関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～クスリのアオキ、ヘリオスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月29日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜140A＞ iF米10ベ 36013 76403.809 392.34% -0.0015%
＜180A＞ GX超長米 1152990 16694.947 365.84% -0.0003%
＜3549＞ クスリのアオキ 1445400 778666.78 245.09% 0.085%
＜4022＞ ラサ工 318400 305118.2 227.51% 0.0761%
＜4412＞ サイエンスアーツ 190000 51144.92 204.97% 0.1022%
＜2237＞ iF500ダ 3541 76308.06 187.07% -0.0014%
＜2562＞ 上場ダウH 97240 57367.267 183.24% -0.0008%
＜6993＞ 大黒屋 74818200 1409529.24 181.6% 0.2835%
＜2935＞ ピックルスHD 190700 57417.7 166.87% -0.016%
＜6089＞ ウィルG 332000 81440.74 165.07% 0.0197%
＜4825＞ WNIウェザー 590700 580747.9 159.69% 0.0982%
＜4745＞ 東京個別 443200 46932.92 158.81% 0%
＜237A＞ iS米債25 1315070 51920.164 151.91% 0.0005%
＜8142＞ トーホー 102800 106241.7 144.01% 0.0051%
＜3665＞ エニグモ 1224300 164875.62 138.95% 0.0538%
＜1542＞ 純銀信託 897912 9973191.64 136.77% 0.0818%
＜7512＞ イオン北海 375300 96810.8 132.5% 0.0021%
＜3091＞ ブロンコB 179500 180412.2 131.86% -0.0404%
＜2009＞ 鳥越粉 210200 69722.78 127.47% -0.0728%
＜2211＞ 不二家 253600 186559.48 124.86% -0.0395%
<380A> GXチャイナテク 308844 96932.19 124.44% 0.0086%
<238A> 米債25H 1127810 53617.769 123.22% 0%
<4979> OATアグリオ 117800 82381.7 123.08% -0.0477%
<5702> 大紀アルミ 321800 128537.54 122.39% 0.0483%
<4593> ヘリオス 7951400 738392.36 121.18% -0.1028%
<8029> ルックHD 111800 82651.92 121.13% -0.0684%
<4343> ファンタジー 155800 144529.84 120.37% 0.0269%
<9658> 太田昭 54400 58240.2 118.29% 0.0042%
<1663> K＆Oエナジー 443600 624852.5 114.72% 0.032%
<6330> 洋エンジ 16190500 14378170.38 110.3% 0.1818%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
