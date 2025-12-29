*15:17JST 出来高変化率ランキング（14時台）～クスリのアオキ、ヘリオスなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月29日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜140A＞ iF米10ベ 36013 76403.809 392.34% -0.0015%

＜180A＞ GX超長米 1152990 16694.947 365.84% -0.0003%

＜3549＞ クスリのアオキ 1445400 778666.78 245.09% 0.085%

＜4022＞ ラサ工 318400 305118.2 227.51% 0.0761%

＜4412＞ サイエンスアーツ 190000 51144.92 204.97% 0.1022%

＜2237＞ iF500ダ 3541 76308.06 187.07% -0.0014%

＜2562＞ 上場ダウH 97240 57367.267 183.24% -0.0008%

＜6993＞ 大黒屋 74818200 1409529.24 181.6% 0.2835%

＜2935＞ ピックルスHD 190700 57417.7 166.87% -0.016%

＜6089＞ ウィルG 332000 81440.74 165.07% 0.0197%

＜4825＞ WNIウェザー 590700 580747.9 159.69% 0.0982%

＜4745＞ 東京個別 443200 46932.92 158.81% 0%

＜237A＞ iS米債25 1315070 51920.164 151.91% 0.0005%

＜8142＞ トーホー 102800 106241.7 144.01% 0.0051%

＜3665＞ エニグモ 1224300 164875.62 138.95% 0.0538%

＜1542＞ 純銀信託 897912 9973191.64 136.77% 0.0818%

＜7512＞ イオン北海 375300 96810.8 132.5% 0.0021%

＜3091＞ ブロンコB 179500 180412.2 131.86% -0.0404%

＜2009＞ 鳥越粉 210200 69722.78 127.47% -0.0728%

＜2211＞ 不二家 253600 186559.48 124.86% -0.0395%

<380A> GXチャイナテク 308844 96932.19 124.44% 0.0086%

<238A> 米債25H 1127810 53617.769 123.22% 0%

<4979> OATアグリオ 117800 82381.7 123.08% -0.0477%

<5702> 大紀アルミ 321800 128537.54 122.39% 0.0483%

<4593> ヘリオス 7951400 738392.36 121.18% -0.1028%

<8029> ルックHD 111800 82651.92 121.13% -0.0684%

<4343> ファンタジー 155800 144529.84 120.37% 0.0269%

<9658> 太田昭 54400 58240.2 118.29% 0.0042%

<1663> K＆Oエナジー 443600 624852.5 114.72% 0.032%

<6330> 洋エンジ 16190500 14378170.38 110.3% 0.1818%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》