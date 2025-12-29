ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～クスリのアオキ、ヘリオスなどがランクイン

2025年12月29日 15:17

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月29日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜140A＞ iF米10ベ　　　 36013 　76403.809　 392.34% -0.0015%
＜180A＞ GX超長米　　　　　1152990 　16694.947　 365.84% -0.0003%
＜3549＞ クスリのアオキ　　　1445400 　778666.78　 245.09% 0.085%
＜4022＞ ラサ工　　　　　　　318400 　305118.2　 227.51% 0.0761%
＜4412＞ サイエンスアーツ　　190000 　51144.92　 204.97% 0.1022%
＜2237＞ iF500ダ　　　　3541 　76308.06　 187.07% -0.0014%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　97240 　57367.267　 183.24% -0.0008%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　　74818200 　1409529.24　 181.6% 0.2835%
＜2935＞ ピックルスHD　　　190700 　57417.7　 166.87% -0.016%
＜6089＞ ウィルG　　　　　　332000 　81440.74　 165.07% 0.0197%
＜4825＞ WNIウェザー　　　590700 　580747.9　 159.69% 0.0982%
＜4745＞ 東京個別　　　　　　443200 　46932.92　 158.81% 0%
＜237A＞ iS米債25　　　　1315070 　51920.164　 151.91% 0.0005%
＜8142＞ トーホー　　　　　　102800 　106241.7　 144.01% 0.0051%
＜3665＞ エニグモ　　　　　　1224300 　164875.62　 138.95% 0.0538%
＜1542＞ 純銀信託　　　　　　897912 　9973191.64　 136.77% 0.0818%
＜7512＞ イオン北海　　　　　375300 　96810.8　 132.5% 0.0021%
＜3091＞ ブロンコB　　　　　179500 　180412.2　 131.86% -0.0404%
＜2009＞ 鳥越粉　　　　　　　210200 　69722.78　 127.47% -0.0728%
＜2211＞ 不二家　　　　　　　253600 　186559.48　 124.86% -0.0395%
<380A> GXチャイナテク　　308844 　96932.19　 124.44% 0.0086%
<238A> 米債25H　　　　　1127810 　53617.769　 123.22% 0%
<4979> OATアグリオ　　　117800 　82381.7　 123.08% -0.0477%
<5702> 大紀アルミ　　　　　321800 　128537.54　 122.39% 0.0483%
<4593> ヘリオス　　　　　　7951400 　738392.36　 121.18% -0.1028%
<8029> ルックHD　　　　　111800 　82651.92　 121.13% -0.0684%
<4343> ファンタジー　　　　155800 　144529.84　 120.37% 0.0269%
<9658> 太田昭　　　　　　　54400 　58240.2　 118.29% 0.0042%
<1663> K＆Oエナジー　　　443600 　624852.5　 114.72% 0.032%
<6330> 洋エンジ　　　　　　16190500 　14378170.38　 110.3% 0.1818%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

