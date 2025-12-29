*14:01JST Lib Work---YouTubeチャンネル「Lib Work ch」登録者数15万人突破

Lib Work＜1431＞は26日、運営するYouTubeチャンネル「Lib Work ch」の登録者数が15万人を突破したと発表した。

同チャンネルは2020年1月に開設され、2024年8月に10万人を突破し、2025年12月に15万人に到達した。

「Lib Work ch」では、ルームツアー動画を中心に、「3Dプリンター住宅の開発秘話」や「各メーカーのキッチン等の比較動画」などの独自コンテンツを配信している。20分のルームツアー動画では約200万回、1分のショート動画では約300万回再生された実績があり、1コンテンツあたり平均で約9万回の再生回数を維持している。

2025年には、帝人＜3401＞と共同展開する住宅商品「LIVELY VILLA Noki（R）」の紹介動画が60万回以上再生されるなど、動画配信を通じた住宅の魅力発信が進んでいる。さらにショート動画は、YouTubeだけでなくTikTok、Instagram、Xでも展開しており、各プラットフォームの成長にもつながっている。

今後はトイレや浴室などの比較動画も順次配信する予定。モデルハウスに来場した顧客には、動画を活用した接客サービスを順次導入しており、これまでの配信で蓄積したノウハウを生かし、より高品質で分かりやすい情報提供に取り組んでいる。《NH》