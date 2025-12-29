*08:00JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比25円安の50695円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル156.58円換算）で、ソフトバンクG＜9984＞、ソニーG＜6758＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比25円安の50695円。

米国株式市場は小幅反落。ダウ平均は20.19ドル安の48710.97ドル、ナスダックは20.21ポイント安の23593.10で取引を終了した。クリスマス祭日明けで材料乏しく、寄り付き後、まちまち。金利高や地政学的リスクの上昇を警戒し、ダウは続落した。ナスダックは半導体エヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、終日底堅く推移し相場を支援したが、プラス圏を維持できず。相場は下落で終了した。

26日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円23銭へ下落後、156円73銭まで上昇し、156円55銭で引けた。米利下げ観測を受けた金利低下に連れドル売りが優勢となったのち、米長期金利が上昇に転じたためドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1797ドルまで上昇後、1.1762ドルまで反落し、1.1773ドルで引けた。

26日のNY原油先物2月限は軟調推移。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－1.61ドル（－2.76％）の56.74ドルで通常取引を終了した。



「ADR上昇率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 9.34 1462 81.5 5.90

5020 (JXHLY) ENEOS 14.75 1155 53 4.81

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9395 295 3.24

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1683 50.5 3.09

9503 (KAEPY) 関西電力 8.08 2530 74.5 3.03

「ADR下落率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6752 (PCRHY) パナソニック 12.45 1949 -143 -6.84

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1401 -24 -1.68

6594 (NJDCY) 日本電産 3.26 2042 -34 -1.64

9022 (CJPRY) JR東海 13.92 4359 -42 -0.95



■そのたADR（26日）

7203 (TM.N) トヨタ自動車 216.62 -0.11 3392

12

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.89 -0.06 2488 2.5

6758 (SONY.N) ソニー 25.82 0.12 4043

-2

9432 (NTTYY) NTT 25.39 0.14 159 0.2

8058 (MTSUY) 三菱商事 22.52 -0.12 3526

-3

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.85 -0.37 4987

15

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.47 0.27 57105 -1

65

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 56.76 0.90 17775 -2

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.65 -0.01 4901

7

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 122.12 -0.16 9561

-4

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.50 -0.20 5089 -12

8031 (MITSY) 三井物産 583.71 0.70 4570

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 -46.60 9395 295

4568 (DSNKY) 第一三共 21.84 0.42 3420 -

13

9433 (KDDIY) KDDI 17.54 0.35 2746 -4.5

7974 (NTDOY) 任天堂 17.15 0.45 10741 -

54

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.07 -0.76 5804 1

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.80 -0.31 1555 1

4.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.49 -19.32 5790

31

6902 (DNZOY) デンソー 13.74 0.06 2151

-9

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.91 0.32 8427

17

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.58 0.06 2909

-7

8411 (MFG.N) みずほFG 7.30 -0.12 5719 52

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.93 0.02 20246 -

54

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.65 0.07 4901

31

7741 (HOCPY) HOYA 151.35 -0.24 23698 38

6503 (MIELY) 三菱電機 59.28 0.06 4641

4

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.22 0.08 3200

-7

7751 (CAJPY) キヤノン 30.48 0.05 4773

3

6273 (SMCAY) SMC 17.18 -331.96 53801 151

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 0.00 2136 -2

0.5

6146 (DSCSY) ディスコ 31.20 0.80 48853 -

17

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.42 0.07 2258 -4.5

8053 (SSUMY) 住友商事 34.64 -0.27 5424

6

6702 (FJTSY) 富士通 27.18 -0.18 4256

-7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.98 2.38 17847

-3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.01 0.21 7206

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1683 5

0.5

8002 (MARUY) 丸紅 277.04 -1.51 4338

7

6723 (RNECY) ルネサス 6.87 0.11 2151 -1

1.5

6954 (FANUY) ファナック 19.09 0.02 5978

-6

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.20 -0.39 3633 7

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.20 0.10 1785

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 31.83 -0.04 4984

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.72 -0.12 3357 -

14

6594 (NJDCY) 日本電産 3.26 0.01 2042 -

34

6857 (ATEYY) アドバンテスト 129.00 -0.20 20199 -

46

4543 (TRUMY) テルモ 14.64 -0.04 2292 -

5.5

8591 (IX.N) オリックス 29.35 -0.19 4596

33

（時価総額上位50位、1ドル156.58円換算）《AN》